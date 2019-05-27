Вероятный победитель: участник "Голос. Діти" заставил плакать всех судей

На "Голос. Діти" 2019 уже определились первые претенденты на победу
Песенный конкурс "Голос. Діти" 2019 стартовал в воскресенье, 26 мая. Участник пятого сезона шоу Александр Зазарашвили поразил и судей, и зрителей. Мальчик своим невероятным выступлением заставил плакать всех членов жюри проекта.
Все судьи назвали 12-летнего мальчика из Грузии вероятным победителем детского "Голоса" в Украине.
Саша завершал первый выпуск пятого сезона. Он исполнил всемирно известный хит Селин Дион All Вy Мyself.
Все судьи боролись за невероятно талантливого мальчика с добрым сердцем. Они также попросили его исполнить грузинскую песню, что мальчик с удовольствием и сделал.
Голос Діти 2019 - выступление Александра Зазарашвили впечатлило судей (фото: YouTube/Голос країни)
В результате Саша выбрал тренерами Надю Дорофееву и Позитива из группы "Время и Стекло".
Мальчик также рассказал, что в его семье шестеро детей, четверо из которых семья взяла на воспитание. Это дети соседей семьи Саши, которые погибли.
"Я предложил эту идею родителям, потому что все дети должны пройти путь под названием детство", - говорит Саша.
Голос Діти 2019 - выступление Александра Зазарашвили впечатлило судей (видео: YouTube/Голос країни)
Пользователи сети, увидевшие выступление Саши, поразились его невероятно сильными вокальными данными, а также искренностью и добротой его сердца.
Голос Діти 2019 - выступление Александра Зазарашвили впечатлило судей (скрин: YouTube/Голос країни)
Ранее мы писали, что Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров обращаются ко всем неравнодушным с просьбой помочь мальчику, страдающему ужасной болезнью.