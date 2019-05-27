Вероятный победитель: участник "Голос. Діти" заставил плакать всех судей

"Голос. Діти" 2019 (фото: tsn.ua)

На "Голос. Діти" 2019 уже определились первые претенденты на победу

Песенный конкурс "Голос. Діти" 2019 стартовал в воскресенье, 26 мая. Участник пятого сезона шоу Александр Зазарашвили поразил и судей, и зрителей. Мальчик своим невероятным выступлением заставил плакать всех членов жюри проекта.

Все судьи назвали 12-летнего мальчика из Грузии вероятным победителем детского "Голоса" в Украине.

Саша завершал первый выпуск пятого сезона. Он исполнил всемирно известный хит Селин Дион All Вy Мyself.

Все судьи боролись за невероятно талантливого мальчика с добрым сердцем. Они также попросили его исполнить грузинскую песню, что мальчик с удовольствием и сделал.

Голос Діти 2019 - выступление Александра Зазарашвили впечатлило судей (фото: YouTube/Голос країни)

В результате Саша выбрал тренерами Надю Дорофееву и Позитива из группы "Время и Стекло".

Мальчик также рассказал, что в его семье шестеро детей, четверо из которых семья взяла на воспитание. Это дети соседей семьи Саши, которые погибли.

"Я предложил эту идею родителям, потому что все дети должны пройти путь под названием детство", - говорит Саша.

Голос Діти 2019 - выступление Александра Зазарашвили впечатлило судей (видео: YouTube/Голос країни)

Пользователи сети, увидевшие выступление Саши, поразились его невероятно сильными вокальными данными, а также искренностью и добротой его сердца.

У меня мурашки. Невероятно. Победитель!

Спел очень, очень сильно, аж до слез... Вот за кого я буду болеть и, надеюсь, что он выиграет этот сезон!

Такой настоящий, искренний, добрый ребенок! Боже, больше бы таких людей в наш мир! Прекрасно и изумительно, до мурашек, до слез! Это потрясающее!

Нет ни в одной речи слов чтобы сказать насколько это было круто. Украина открыта для всех, и меня это очень радует. У этого видео будут миллионы просмотров.

Голос Діти 2019 - выступление Александра Зазарашвили впечатлило судей (скрин: YouTube/Голос країни)

Первый участник, от которого реально пошли мурашки. Одно слово... Браво!

Этот мальчик должен выиграть! У нас в Украине кажется традиция... Первый выпуск слепых прослушиваний. И сразу претендент на победу.

Однозначно победитель. Невероятные голос и душа.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров обращаются ко всем неравнодушным с просьбой помочь мальчику, страдающему ужасной болезнью.