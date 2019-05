Голос країни 2019 Дети: 1 выпуск смотреть онлайн

Первый эфир удался: триумф Дзидзьо, невероятные таланты и шикарные композиции!

Сегодня, 26 мая, состоялся первый выпуск 5-го сезона шоу Голос країни Дети

Долгожданная премьера пятого сезона вокального шоу Голос країни Дети, состоялась сегодня в 21:00 на телеканале 1+1. Напомним, что в этом сезоне трио звездных наставников представляют группа "Время и Стекло", Джамала и Дзидзьо.

Открывать сезон предстояло Ярославу Политову, а это, как вы понимаете, всегда непросто. Композиция "Sound Of Silence" покорила всех наставников, а юный исполнитель выбрал Джамалу!

Наставники правильно отметили, что если открывал эфир настолько талантливый исполнитель, то что может ожидать их дальше? А дальше была юная, но талантливая Таисия Скоромахова, исполнившая легендарный хит "Simply The Best". И снова в точку! Трое наставников развернулись, но девочка выбрала "Время и Стекло".

Красивая украинская композиция прозвучала в исполнении Богдана Петровского - "Закрила твої очі". И снова, чтобы вы понимали, три из трех! Наконец-то, своего первого участника получил Дзидзьо!

Хорошенько разжег страсти на сцене Максим Устянский с зажигательной песней "День Народження". Максим тоже стал участником шоу, но к нему развернулся только Дзидзьо, и этого было достаточно, чтобы стать участником шоу.

Маленькая, но смелая! Так можно охарактеризоваться выступление 12-летней Юлией Карими,с песней "Little party never killed nobody". Однако это не помешало ей развернуть всех наставников, а Дзидзьо, выражаясь футбольной терминологией, оформил хет-рик, забрав третью участницу в свою команду.

Во-первых, из Беларуси, а во-вторых, невероятно крутой кавер на Монатика - краткое резюме выступления Марии Магильной. "Время и Стекло" развернули свои кресла буквально через несколько секунд. Джамала и Дзидзьо тоже долго не думали. Выбор Маши пал на "время и стекло".

Максим Давидюк решил покорить сердца наставников и зрителей песней "Hurt". Парень, у которого далеко непростая судьба, вложил всю душу в исполнение этой композиции, развернул кресла трех наставников и выбрал Джамалу!

Не обошлось в первом эфире и без песен звездных наставников. Так, например, Валерия Ткачук исполнила хит "Время и Стекло" - "Имя 505". Девочка очень хотела попась именно в команду к дуету, тем не менее, никто из наставников на кнопку так и не нажал...

Представитель простого украинского села - Ярослав Карпук, которого называют местным Олегом Винником, конечно же, спел песню про любовь - "Can’t help falling in love". Ярослав развернул всех наставников, но решил, что Дзидзьо ему будет ближе!

Кроме того, первый эфир порадовал и первым дуетом нового сезона - "Крила". Две очаровательные девушки-подружки исполнили композицию "На Івана, на Купайла". Но, как оказалось, в этом эфире обошлось без дуетов, в том смысле, что никто из наставников не развернулся.

Девушка с легендарной, как для украинского шоу-бизнеса фамилии, Винник, естественно, исполнила украинскую песню - "Чекаю. Цьом". Надо сказать, что София буквально заставила жюри танцевать, которые все развернули свои кресла. А потом еще было выступление с Дзидзьо в дуэте. Неудивительно, что именно команду Дзидзьо выбрала София.

Второй раз испытать судьбу решила Дарья Бугайчук, которой в прошлом сезоне просто не хватила места в командах звездных наставников. Девочка решила доказать, что это была случайность, доказав на деле свою состоятельность. Песня "Антарктида" покорила всех членов жюри, но Даша отправилась в команду "Время и Стекло".

Последним на сцену вышел Александр Зазарашвили, наш гость из Грузии. Композиция "All by myself" и шикарный голос Саши не оставили никого равнодушным, Парень остановил свой выбор на группе "Время и Стекло".

Таким образом, первый эфир подошел к концу, но уже через неделю нас ждет еще больше талантливых детишек.