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Заняла чье-то место: на "Голос. Діти" разгорается скандал

STYLERТелешоу    27.05.2019 - 20:51
Заняла чье-то место: на "Голос. Діти" разгорается скандал
Скандал на "Голос. Діти" (Коллаж РБК-Украина)

Пользователи возмущены тем, что девочка из России обошла украинских участников

В Украине стартовал новый, пятый сезон вокального проекта "Голос. Діти" и первый эфир состоялся в воскресенье, 26 мая на телеканале "1+1".

В прямом эфире на сцену вышла 7-летняя участница Таисия Скоморохова, которая поразила как судей, так и телезрителей своими артистическими способностями. Девочка исполнила достаточно сложную композицию – песню Тины Тернер Simply The Best. Все члены жюри отреагировали на девочку и развернули свои кресла. Однако в качестве тренеров она выбрала группу "Время и Стекло".

Выступление Таисии Скомороховой (YouTube/Голос країни)

Однако после эфира в социальных сетях начал разгораться скандал, так как фанаты проекта выяснили, что Таисия Скоморохова приехала из Москвы, Россия. Заняла чье-то место: на &quot;Голос. Діти&quot; разгорается скандал

Таисия Скоморохова (instagram.com/skomorokhova_taisia)

Многим не понравилось, что в украинском проекте для талантливых детей будет участвовать девочка из РФ и это притом, что в России есть свой вокальный проект для талантливых детей.

  • Она из России? Надо было Джамале спросить: "Чей Крым?"
  • Заняла чье-то место.
  • Я не понял, откуда эта девочка приехала?
  • Это талант России, а не Украины, если вы не знали.

Заняла чье-то место: на &quot;Голос. Діти&quot; разгорается скандалЗаняла чье-то место: на &quot;Голос. Діти&quot; разгорается скандалЗаняла чье-то место: на &quot;Голос. Діти&quot; разгорается скандал

Скриншоты комментариев (YouTube/Голос країни)

Таисия Скоморохова известна в России. Она снималась в популярном ситкоме о семье Светофоровых, а также участвовала в российском аналоге шоу "Лучше всех" и проекте "Кидовец 2017".

Напомним, ранее мы писали о том, что участник "Голос. Діти" заставил плакать всех судей.

А также рассказывали о том, как прошел первый выпуск пятого сезона проекта "Голос. Діти".

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