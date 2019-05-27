Заняла чье-то место: на "Голос. Діти" разгорается скандал

Скандал на "Голос. Діти" (Коллаж РБК-Украина)

Пользователи возмущены тем, что девочка из России обошла украинских участников

В Украине стартовал новый, пятый сезон вокального проекта "Голос. Діти" и первый эфир состоялся в воскресенье, 26 мая на телеканале "1+1".

В прямом эфире на сцену вышла 7-летняя участница Таисия Скоморохова, которая поразила как судей, так и телезрителей своими артистическими способностями. Девочка исполнила достаточно сложную композицию – песню Тины Тернер Simply The Best. Все члены жюри отреагировали на девочку и развернули свои кресла. Однако в качестве тренеров она выбрала группу "Время и Стекло".

Выступление Таисии Скомороховой (YouTube/Голос країни)

Однако после эфира в социальных сетях начал разгораться скандал, так как фанаты проекта выяснили, что Таисия Скоморохова приехала из Москвы, Россия.

Таисия Скоморохова (instagram.com/skomorokhova_taisia)

Многим не понравилось, что в украинском проекте для талантливых детей будет участвовать девочка из РФ и это притом, что в России есть свой вокальный проект для талантливых детей.

Она из России? Надо было Джамале спросить: "Чей Крым?"

Заняла чье-то место.

Я не понял, откуда эта девочка приехала?

Это талант России, а не Украины, если вы не знали.

Скриншоты комментариев (YouTube/Голос країни)

Таисия Скоморохова известна в России. Она снималась в популярном ситкоме о семье Светофоровых, а также участвовала в российском аналоге шоу "Лучше всех" и проекте "Кидовец 2017".

Напомним, ранее мы писали о том, что участник "Голос. Діти" заставил плакать всех судей.

А также рассказывали о том, как прошел первый выпуск пятого сезона проекта "Голос. Діти".