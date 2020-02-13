Маленькие лайфхаки: Супрун рассказала, как пользоваться презервативами

Уляна Супрун, ранее исполнявшая обязанности министра здравоохранения, во Всемирный день презерватива, который отмечается 13 февраля, рассказала о правилах пользования барьерной контрацепцией и развеяла популярные мифы о презервативах. Она отметила, что 14 февраля ежесекундно будет использоваться 87 презерватив, поэтому дала несколько советов по их использованию.

"Презерватив — средство контрацепции барьерного типа. Это единственный способ предотвратить развитие инфекций, передающихся половым путем, и от беременности одновременно. Его эффективность составляет 98%, но в случае, когда его правильно используют", - написала Супрун в своем Facebook.

Вокруг презервативов существует множество мифов, поэтому экс чиновница решила их развеять:

Миф №1. Презервативы не имеют срока годности. Нет, имеют. Конечно, чем меньше времени с момента изготовления презерватива прошло, тем более эластичным будет латекс. Дешевые презервативы имеют срок годности 2-3 года, дорогие — 3-5 лет. После того риск иметь сюрприз в виде порванного презерватива растет.

Миф №2. Использовать два презерватива одновременно надежнее. Наоборот, из-за трения друг о друга эффективность презерватива как средства контрацепции снижается по меньшей мере на 20%.

Миф №3. Презервативы часто рвутся. Они рвутся в следующих случаях: истек срок годности, повреждена целостность или форма презерватива, неправильный способ использования.

Миф №4. Презервативы нужно использовать только при вагинальном сексе и только с новым партнерами. Отнюдь. Презерватив защищает не только от нежелательной беременности и от инфекций, передающихся половым путем. В частности, это позволяет снизить вероятность инфицироваться ВИЧ.

Миф №5. Презервативы не надо использовать при оральном сексе. Некоторые венерические заболевания могут передаваться и через кожу или слюну. Также можно их подхватить, если во рту есть микротрещины, повреждения и открытые раны. Герпес, гонорея, хламидиоз, сифилис и гепатит В — одни из самых распространенных инфекций, которые передаются во время орального секса.

Миф №6. Если я сейчас нахожусь в отношениях только с одним партнером или если моя партнерша пьет противозачаточные гормональные препараты, можно не пользоваться презервативами. Пользоваться презервативами нужно всегда, ведь их первая функция — барьерная защита от инфекций, передающихся половым путем. Даже если вы много лет в отношениях и доверяете друг другу, вспомните, что некоторые инфекции передаются от телесного контакта, через кровь или слюну.

Миф №7. Если я пользуюсь презервативами, точно все будет хорошо. Нет, не точно. Не все презервативы созданы для предотвращения беременности и инфекций, передающихся половым путем. Не сертифицированные презервативы, к примеру, более рискованные для использования. Перед покупкой проверьте наличие лицензии и соблюдение норм изготовления изделия.

Как правильно пользоваться презервативами:

Убедитесь, что упаковка не повреждена. Это повышает риск, что презерватив порвется во время полового акта. Не носите презервативы в заднем кармане брюк, в кошельке или сумке без коробки, в которой вы их покупали. Картонная или любая другая коробка будет сохранять форму презерватива: помятый презерватив означает менее эффективный.

Не открывайте упаковку зубами, ногтями, ножницами, ножом или еще что. Осторожно откройте ее руками и выньте презерватив.

Женский презерватив вставить в вагину так, как показано здесь. Фактически механизм использования женского презерватива почти ничем не отличается от мужского, только способ его размещения.

Во время следующего полового акта используйте новый презерватив. Они одноразовые.

Обычно презервативы изготавливают из латекса, иногда из полиуретана (для тех, у кого аллергия на латекс). Несмотря на распространенное представление о том, что презервативы бывают только мужские, существуют также и женские. Здесь объяснения как правильно пользоваться мужскими и женскими презервативами.

Также чиновница отметила, что очень важно говорить о контрацепции со своим партнером или партнершей. Не бойтесь отказать в половом акте, если ваш партнер не хочет воспользоваться презервативом в отличие от вас. Когда речь идет о здоровье, нет неудобных тем.