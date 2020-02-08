Как убедить близких обратиться за медицинской помощью: Супрун дала советы

Уляна Супрун (Фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала, на что стоит обратить пристальное внимание в случае с пожилыми людьми

Уляна Супрун дала полезные советы относительно пожилых людей и объяснила, какие доводы уместно приводить, чтобы убедить их обратиться за медицинской помощью в случае необходимости или просто принять лекарство.

Бывший руководитель Минздрава отметила парадоксальность ситуации, когда чем старше становится человек, тем сложнее убедить его что-то изменить.

"У кого есть близкие пожилого возраста, знают, как они сопротивляются, придумывают отговорки, говорят, что им стало лучше (хотя на самом деле нет) или же покупают таблетки по рекламе и называют это лечением и заботой о себе", - написала медик в своем Facebook.

Супрун добавила, что даже объяснять излишне, почему такое поведение очень опасно.

Также она поделилась советами, как помочь своим близким.

В первую очередь важно обратить внимание на причины, почему человек отказывается от помощи. Отмечается, что на самом деле они глубже, чем может показаться.

"Ваши родители или бабушки и дедушки могут считать обращение к врачу признаком слабости, потому что привыкли быть опорой для семьи, а теперь переживают, что станут бременем. Таким образом они могут демонстрировать, что способны позаботиться о себе самостоятельно. Или же переживают, что после посещения врача им рекомендуют меры, которые будут ограничивать их мобильность и самостоятельность. Поэтому оттягивать этот момент до последнего", - говорится в публикации.

Понять, действительно ли есть необходимость вмешаться, помогут такие вопросы:

Как человек заботится о себе?

Обратите внимание на внешний вид: соблюдаются ли ежедневные процедуры (купание, чистка зубов, бритье и т.д.). Если вдруг человек перестает ухаживать за собой, это может быть признаком деменции, депрессии или физической боли.

Посмотрите на дом - все ли работает, убрано ли или и все ли счета оплачены. Проблемы с покупками и пренебрежение домашней работой также могут быть признаками депрессии, слабоумия или иных проблем.

Как дела с памятью?

Как правило, все иногда могут что-то забывать, но есть разница между нормальными изменениями памяти и типом потери памяти. Признаки этого типа потери памяти следующие:

человек часто повторяет те же вопросы;

теряется в знакомых местах;

не может следовать инструкции или указаниям;

бывает растерянным из-за времени, людей и места.

Безопасно ли дома?

Плохая ориентация на узкой лестнице, недавнее падение, неумение следовать инструкции употребление лекарств могут быть красными флажками, которые сигналят о необходимости помочь.

Есть ли потеря веса?

Похудение, которое случается без изменений в способе питания, может быть признаком, что-то не так.

"Причины могут быть от трудностей с покупками или приготовлением пищи до таких болезней, как рак", - пишет Супрун.

Также медик рекомендует обратить внимание на настроение пожилого человека - есть ли резкие перепады, которые могут быть признаком депрессии или других проблем со здоровьем.

Что можно сделать, если близкие сопротивляются идти к врачу или принимать вашу помощь: