Супрун рассказала, как развить психологическую устойчивость

Супрун рассказала о психологической устойчивости

Эксперт поделилась своим мнением касательно психологической устойчивости

Уляна Супрун рассказала о том, что может влиять на психологическую стойкость, а также поделилась советами, как ее развить. Об этом экс-чиновница сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Психологической устойчивостью или резильентностью называется психический ресурс, который вы имеете для того, чтобы преодолевать жизненные невзгоды, строить планы и воплощать их в жизнь, налаживать и поддерживать отношения, а также адаптироваться к неблагоприятным изменениям.

"Термин "резильентность" заимствован из физики - это способность твердых тел восстанавливать свою форму после механического давления", - пишет Супрун.

Человек с низким уровнем резильентности даже из-за незначительной проблемы может потерять контроль, стать агрессивным, плакать, впадать в панику и наносить себе телесные травмы.

"Воспитание психологической устойчивости - это своего рода процесс "наращивания" или "поиска" ресурса. Он открывает в нас самих новые возможности, новое видение или даже новых личностей. Люди с высоким уровнем психологической устойчивости могут адаптироваться, переосмысливать, искать в себе резервный ресурс", - отмечает экс-чиновница.

По словам Супрун, психологическую устойчивость можно тренировать и совершенствовать. Для этого лишь стоит начать заботиться о себе, заниматься тем, что нравится и воспитывать позитивное восприятие себя и своих возможностей.

"Если вы чувствуете, что самостоятельно не можете справиться с проблемами или психологической травмой, которую эти проблемы вызвали, не стесняйтесь искать поддержки, в том числе и у специалистов. Люди лечат людей, поэтому не стоит преодолевать все невзгоды наедине", - подытожила Супрун.