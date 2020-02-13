Маленькі лайфхаки: Супрун розповіла, як користуватися презервативами

Уляна Супрун, яка раніше виконувала обов'язки міністра охорони здоров'я, у Світовий день презерватива, що святкується 13 лютого, розповіла про правила користування бар'єрною контрацепцією і розвіяла популярні міфи про презервативи. Вона зазначила, що 14 лютого щосекунди буде використовуватися 87 презерватив, тому дала кілька порад щодо їх використання.

"Презерватив — засіб контрацепції бар’єрного типу. Це єдиний спосіб запобігти інфекціям, що передаються статевим шляхом, та вагітності водночас. Його ефективність становить 98%, але у випадку, коли його правильно використовують", - написала Супрун у своєму Facebook.

Навколо презервативів існує безліч міфів, тому екс-чиновниця вирішила їх розвіяти:

Міф №1. Презервативи не мають терміну придатності. Ні, мають. Звісно, що менше часу з моменту виготовлення презервативу минуло, то більш еластичним буде латекс. Дешевші презервативи мають термін придатності 2-3 роки, дорожчі — 3-5 років. Після того ризик мати несподіванку у вигляді порваного презерватива зростає.

Міф №2. Використовувати два презервативи водночас надійніше. Навпаки, через тертя один об одного ефективність презерватива як засобу контрацепції знижується щонайменше на 20%.

Міф №3. Презервативи часто рвуться. Вони рвуться у таких випадках: закінчився термін придатності, пошкоджені цілісність або форма презервативу, неправильний спосіб використання.

Міф №4. Презервативи потрібно використовувати тільки при вагінальному сексі та лише з новими партнерами. Аж ніяк. Презерватив захищає не лише від небажаної вагітності, а й від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Зокрема, це дозволяє знизити ймовірність інфікуватися ВІЛ.

Міф №5. Презервативи не треба використовувати при оральному сексі. Деякі венеричні захворювання можуть передаватися і через шкіру або слину. Також можна їх підхопити, якщо в роті є мікротріщини, пошкодження та відкриті рани. Герпес, гонорея, хламідіоз, сифіліс та гепатит В — одні з найпоширеніших інфекцій, що передаються під час орального сексу.

Міф №6. Якщо я зараз перебуваю в стосунках лише з одним партнером або якщо моя партнерка п’є протизаплідні гормональні препарати, можна не користуватися презервативами. Користуватися презервативами потрібно завжди, адже їхня перша функція — бар’єрний захист від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Навіть якщо ви багато років у стосунках і довіряєте один одному, згадайте, що деякі інфекції передаються від тілесного контакту, через кров або слину.

Міф №7. Якщо я користуюся презервативами, точно все буде гаразд. Ні, не точно. Не всі презервативи створені задля запобігання вагітності та інфекціям, що передаються статевим шляхом. Несертифіковані презервативи, до прикладу, більш ризиковані для використання. Перед купівлею перевірте наявність ліцензії та дотримання норм виготовлення виробу.

Як правильно користуватися презервативами:

Переконайтеся, що упаковка не пошкоджена. Це підвищує ризик, що презерватив розірветься під час статевого акту. Не носіть презервативи у задній кишені штанів, у гаманці або сумці без коробки, в якій ви їх купували. Картонна або будь-яка інша коробка зберігатиме форму презерватива: пом’ятий презерватив означає менш ефективний.

Не відкривайте упаковку зубами, нігтями, ножицями, ножем абощо. Обережно відкрийте її руками та вийміть презерватив.

Жіночий презерватив вставте у вагіну так, як показано тут. Фактично механізм використання жіночого презерватива майже нічим не відрізняється від чоловічого, лише спосіб його розміщення.

Під час наступного статевого акту використовуйте новий презерватив. Вони одноразові.

Зазвичай презервативи виготовляють з латексу, інколи — з поліуретану (для тих, у кого алергія на латекс). Попри поширене уявлення про те, що презервативи бувають лише чоловічі, існують також і жіночі. Тут пояснення як правильно користуватися чоловічими та жіночими презервативами.

Також чиновниця зазначила, що дуже важливо говорити про контрацепцію зі своїм партнером або партнеркою. Не бійтеся відмовити у статевому акті, якщо ваш партнер не хоче скористатися презервативом на відміну від вас. Коли йдеться про здоров’я, немає незручних тем.