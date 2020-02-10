Новый убийственный коронавирус: Супрун сделала важное заявление

Коронавирус из Китая - Супрун прокомментировала ситуацию (коллаж РБК-Украина)

Коронавирусом из Китая инфицированы два украинца

Коронавирус из Китая стремительно распространяется по миру, и ежедневно растет число зараженных и жертв. 10 февраля количество зарегистрированных смертей из-за убийственного вируса 2019-nCoV составило 910 человек, а инфицированных - 40 536, среди которых и два украинца.

Речь идет о членах экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В настоящее время граждане переведены в больницу в Японии. В Минздраве Украины допускают, что число подтвержденных случаев заражения среди наших соотечественников вирусом из Уханя может увеличится.

В то же время бывшый руководитель Минздрава Уляна Супрун подчеркивает, что сейчас риски заражения новым коронавирусом на территории стран Европы остается достаточно низким.

"Ежедневные апдейты о смертности от коронавируса, новые случаи и скорость его распространения не всегда помогают сохранять спокойствие. Конечно, такая информация смущает, но вирус активно исследуется и о нем известно довольно много", - пишет она.

Медик отмечает, что на территории Украины коронавирус не зафиксирован. Также в нашей стане уже появились тест-системы для выявления вируса - они находятся в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

Супрун напоминает о рекомендациях, как защитить себя на территориях, где нет вспышек болезни:

часто и тщательно мыть руки водой и мылом

не касаться грязными руками глаз, носа или рта

избегать тесного контакта с больными людьми

оставаться дома, если заболели

чихать и кашлять в сгиб локтя или прикрывать рот и нос салфетками, тщательно мыть руки водой и мылом после, проветривать помещения и дезинфицировать поверхности

в случае болезни сообщить своему семейному врачу.

Кроме того медик указывает на важную роль качественной и проверенной информации о коронавирусе как средство профилактики.

"Ведь от начала распространения вируса эта тема обросла кучей мифов о фейковых способах защиты - от "инновационных" вакцин, которые еще даже не существуют, до различных народных средств профилактики коронавируса в виде поедания чеснока и лука", - говорится в публикации.

Говоря о ресурсах, которые помогут разобраться в ситуации с коронавирусом, Супрун назвала разработанный несколько дней назад командой ВОЗ бесплатный онлайн курс по лечению больных с тяжелым острым респираторным заболеванием для медицинских работников.

Обучение включает различные модули, среди них и введение в 2019-nCoV и мероприятий инфекционного контроля и готовность к пандемии. Больше информации о курсе - по этой ссылке.

"Распространите эту информацию и помните, что информационная гигиена также вносит весомый вклад в уменьшение распространенности опасных болезней! А также хранит психическое здоровье", - добавила она.

Коронавирус из Китая - Уляна Супрун дала советы украинцам (Фото: скрин facebook.com/ulanasuprun)