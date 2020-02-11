Жизнь с эпилепсией: Супрун развеяла популярные мифы

Уляна Супрун (Фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун объяснила, как правильно оказывать первую помощь при приступе эпилепсии

Уляна Супрун рассказала про эпилепсию и правилах оказания первой помощи при приступах. Кроме того, бывший руководитель Минздрава Украины прокомментировала мифы, окружающие это заболевание.

Это неврологическое заболевание является одним из самых распространенных в мире - от эпилепсии страдают около 50 миллионов людей на планете, утверждает ВОЗ.

Эпилепсия - длительный неврологическое расстройство, основным проявлением которого является относительно регулярные судорожные припадки по всему телу или в определенной части, пишет Супрун в своем Facebook.

"Все люди с эпилептическим синдромом имеют эпилептические припадки, но не все, кто имеют такие приступы, получают диагноз "эпилепсия". Например, у младенцев могут случаться эпилептические припадки во время высокой температуры", - отмечает она.

Причиной любых эпилептических припадков является избыток электрических импульсов в мозге, и отличаются они интенсивностью и течением, рассказала медик. Приступ может выглядеть и как незначительный провал в памяти, и как судороги во всем теле с пеной изо рта. Хотя пена выделяется также не всегда.

Эпилепсия не заразна и не является инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем.

Супрун рассказала о проекте Дарьи Пилипчук, призванном распространять информацию о заболевании и разрушать мифы. В сети под хэштегом #менеценелякае люди с эпилепсией и их родственники рассказывают свои истории о том, как они живут и с чем сталкиваются.

"Также Дарья рассказывает, почему не нужно называть людей с эпилепсией "эпилептиками" и как правильно оказывать первую помощь", - говорится в публикации.

Если у человека судорожный припадок - что нужно делать

Если вы видите, что у человека случился приступ эпилепсии, будьте с ним рядом до тех пор, пока припадок не закончится самостоятельно.

Позаботьтесь о том, чтобы пространство вокруг человека было безопасным и положите что-нибудь под голову, чтобы не было травм во время судорог. Не кладите ничего в рот и не пытайтесь сдержать судороги силой.

Переверните человека в стабильное боковое положение и отметьте время начала судорги. Если приступ длится более 5 минут, вызывайте "скорую".