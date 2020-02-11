ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жизнь с эпилепсией: Супрун развеяла популярные мифы

STYLERЖизнь    11.02.2020 - 08:18
Жизнь с эпилепсией: Супрун развеяла популярные мифы
Уляна Супрун (Фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун объяснила, как правильно оказывать первую помощь при приступе эпилепсии

Уляна Супрун рассказала про эпилепсию и правилах оказания первой помощи при приступах. Кроме того, бывший руководитель Минздрава Украины прокомментировала мифы, окружающие это заболевание.

Это неврологическое заболевание является одним из самых распространенных в мире - от эпилепсии страдают около 50 миллионов людей на планете, утверждает ВОЗ.

Эпилепсия - длительный неврологическое расстройство, основным проявлением которого является относительно регулярные судорожные припадки по всему телу или в определенной части, пишет Супрун в своем Facebook.

"Все люди с эпилептическим синдромом имеют эпилептические припадки, но не все, кто имеют такие приступы, получают диагноз "эпилепсия". Например, у младенцев могут случаться эпилептические припадки во время высокой температуры", - отмечает она.

Причиной любых эпилептических припадков является избыток электрических импульсов в мозге, и отличаются они интенсивностью и течением, рассказала медик. Приступ может выглядеть и как незначительный провал в памяти, и как судороги во всем теле с пеной изо рта. Хотя пена выделяется также не всегда.

Эпилепсия не заразна и не является инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем.

Супрун рассказала о проекте Дарьи Пилипчук, призванном распространять информацию о заболевании и разрушать мифы. В сети под хэштегом #менеценелякае люди с эпилепсией и их родственники рассказывают свои истории о том, как они живут и с чем сталкиваются.

"Также Дарья рассказывает, почему не нужно называть людей с эпилепсией "эпилептиками" и как правильно оказывать первую помощь", - говорится в публикации.

Если у человека судорожный припадок - что нужно делать

Если вы видите, что у человека случился приступ эпилепсии, будьте с ним рядом до тех пор, пока припадок не закончится самостоятельно.

Позаботьтесь о том, чтобы пространство вокруг человека было безопасным и положите что-нибудь под голову, чтобы не было травм во время судорог. Не кладите ничего в рот и не пытайтесь сдержать судороги силой.

Переверните человека в стабильное боковое положение и отметьте время начала судорги. Если приступ длится более 5 минут, вызывайте "скорую".

Бра вызывает рак? Супрун рассказала про идеальное белье и развеяла мифы Как побороть страх перед визитом к стоматологу: Супрун дала полезные советы
Новости Украины здоровьеУльяна Супрун
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь