Магнитная буря красного уровня накрывает Украину: как уберечься
Сильная магнитная буря доставит украинцам 26 мая немало хлопот, ведь интенсивность метеоудара будет сохраняться всю первую половину дня, и только к вечеруожидается снижение влияния на самочувствие людей. Геомагнитной встряске предоставлен "красный" уровень мощности.
Об этом говорят данные meteo.ua.
Как распределится сила ударов магнитной бури
Так, 26 мая с ночи и до раннего утра будет бушевать буря на 5 из возможных 9 баллов, затем с 06:00 до 09:00 в украинской столице фиксируется увеличение до 6 баллов, после чего - снова вернется к прежнему значению на 5 баллов, и с 18:00 до позднего вечера - уровень будет 4-й.
Такой вид геомагнитной активности, как буря, возникает при поступлении в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра, которые начинают взаимодействовать с магнитосферой планеты.
Как следствие, в работе организма человека могут происходить нарушения.
Кто более всего подвержен негативному влиянию магнитных бурь
- это метеочувствительные люди,
- имеющие хронические заболевания
- пожилые
- сердечники,
- гипертоники и гипотоники,
- люди с бессонницей.
Как влияют геомагнитные бури на самочувствие
Вследствие магнитных встрясок у людей может возникать головная боль, случаются приступы мигрени, может "скакать" давление, снова начинают тревожить старые травмы, ощущается упадок сил, может возникать раздражительность или депрессия.
Как минимизировать влияние магнитной бури
- Не пейте много кофе и чая, лучше - чистую воду;
- Обязательно ешьте фрукты и овощи, нежирную рыбу, при этом из рациона лучше полностью исключить сдобу и "тяжелую" пищу;
- Откажитесь от алкоголя, курения;
- Больше гуляйте на свежем воздухе;
- Избегайте стресса и физически не перетруждайте себя;
- Ложитесь спать пораньше, чтобы дать отдохнуть организму.
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