Магнитная буря будет затяжной: головы будут болеть почти у всех
Магнитная буря в середине мая может доставить немало хлопот. Она способна вызвать не только ухудшение самочувствия даже у абсолютно здоровых людей, но и повлиять на работу приборов связи.
Какие дни будут самыми опасными и как минимизировать воздействие магнитной бури на организм – читайте в нашем материале ниже.
Опасные даты магнитных бурь в мае
В субботу, 15 мая, геомагнитная обстановка начнет набирать обороты и многие люди уже в этот день почувствуют ухудшение самочувствия.
Своего пика магнитная буря достигнет в воскресенье, 16 мая. Ученые присвоили этому всплеску уровень G1, а это значит, что колебания могут повлиять не только на людей на планете, но и на технику.
На спад магнитная буря пойдет только в понедельник, 17 мая. Этот день тоже может стать довольно напряженным в плане здоровья.
Следующим опасным днем станет четверг, 20 мая. Колебания будут небольшими, но достаточными, чтобы вызвать ухудшение самочувствия.
График магнитных бурь в мае
Какие симптомы может вызвать магнитная буря
Головная боль
Слабость, сильная усталость, общее ухудшение самочувствия
Сонливость в дневное время, нарушение режима сна, бессонница
Раздражительность, апатия, депрессия, подавленность
Нарушение концентрации внимания, рассеянность
Головные боли, скачки артериального давления, обострение хронических заболеваний
Как помочь организму в дни магнитных бурь
Строго соблюдать режим дня и сна
Ни перенапрягаться, ни перегружать организм физической работой и вредной пищей
Больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, но избегать прямых лучей солнца
Кофе и черный чай заменить обычной водой и травяными чаями
Алкоголь, жирную и острую пищу – исключить
Помогут: контрастный душ или расслабляющая ванна
Необходимые лекарства необходимо держать под руками и обязательно – пить достаточно обычной воды.
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