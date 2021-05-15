Магнитная буря будет затяжной: головы будут болеть почти у всех

Магнитная буря в середине мая может доставить немало хлопот. Она способна вызвать не только ухудшение самочувствия даже у абсолютно здоровых людей, но и повлиять на работу приборов связи.

Какие дни будут самыми опасными и как минимизировать воздействие магнитной бури на организм – читайте в нашем материале ниже.

Опасные даты магнитных бурь в мае

В субботу, 15 мая, геомагнитная обстановка начнет набирать обороты и многие люди уже в этот день почувствуют ухудшение самочувствия.

Своего пика магнитная буря достигнет в воскресенье, 16 мая. Ученые присвоили этому всплеску уровень G1, а это значит, что колебания могут повлиять не только на людей на планете, но и на технику.

На спад магнитная буря пойдет только в понедельник, 17 мая. Этот день тоже может стать довольно напряженным в плане здоровья.

Следующим опасным днем станет четверг, 20 мая. Колебания будут небольшими, но достаточными, чтобы вызвать ухудшение самочувствия.

График магнитных бурь в мае

Какие симптомы может вызвать магнитная буря

Головная боль

Слабость, сильная усталость, общее ухудшение самочувствия

Сонливость в дневное время, нарушение режима сна, бессонница

Раздражительность, апатия, депрессия, подавленность

Нарушение концентрации внимания, рассеянность

Головные боли, скачки артериального давления, обострение хронических заболеваний

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Строго соблюдать режим дня и сна

Ни перенапрягаться, ни перегружать организм физической работой и вредной пищей

Больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, но избегать прямых лучей солнца

Кофе и черный чай заменить обычной водой и травяными чаями

Алкоголь, жирную и острую пищу – исключить

Помогут: контрастный душ или расслабляющая ванна

Необходимые лекарства необходимо держать под руками и обязательно – пить достаточно обычной воды.