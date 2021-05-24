Голова болит на погоду: почему это происходит и как с этим можно справиться

Головные боли при перепадах погоды и магнитных бурях сильно осложняют жизнь. Они снижают работоспособность, делают нас раздражительными и вынуждают принимать лекарства.

Почему голова начинает болеть от перепада погоды и как можно справиться с этим явлением, рассказала врач-невропатолог Александра Щебет для ТСН.

Головная боль и погода

Реакция на перемену погоды называется метеозависимостью. Она обычно проявляется в сильных головных болях, головокружениях, тошноте. Как объясняет врач, смена погоды в данном случае выступает спусковым крючком, который ухудшает самочувствие. И причина кроется не в погоде, а в нарушения работы организма.

Например, у человека может быть нарушен тонус сосудистой стенки. И повышение или падение атмосферного давления может вызывать изменения давления в сосудах и тканях. Сосуды с нарушением тонуса не могут быстро адаптироваться под изменения атмосферного давления и нарушается питание тканей мозга кислородом, что приводит к головным болям и изменению артериального давления у человека.

Чувствительность к изменениям погоды могут иметь люди со сложной и стрессовой работой или те, кто часто находится в состоянии стресса. Их сосуды и так находятся в спазме из-за выработки гормонов стресса. А в таком состоянии сосудам сложно быстро адаптироваться к расширениям или сужениям из-за изменений атмосферного давления.

Сосуды могут терять эластичность из-за повышенного содержания сахара в крови, избыточного веса, проблем с печенью. Меняется жировой состав крови и нарушается обмен крови. Если просвет сосуда сужается или закупоривается, то у мозга начинается кислородное голодание, а это повышает риск инсульта.

Как бороться с такими головными болями

Врач рекомендует обратиться к специалисту, если головные боли становятся регулярными. Прием лекарств может снять боль, но не устранить ее причины. Длительный прием таблеток может привести к появлению хронической головной боли. Это значит, что головные боли будут присутствовать более половины месяца в течении последних трех. Может даже развиться боль, которая будет связана с постоянным приемом обезболивающих. Врач поможет установить причину боли и поможет подобрать адекватное лечение.

Чем еще можно помочь организму

Специалист назвала процедуры, которые помогут справиться с головными болями в домашних условиях.

Она советует заниматься ходьбой, бегом, плаваньем 2-3 раза в неделю. При нагрузках увеличивается сердечный ритм и кровоток. Это помогает расширить сосуды и кровь начинает нормально циркулировать.

Хорошо помогает контрастный душ – он заставляет сосуды расширяться и сужаться.

Также можно походить на массаж или делать самостоятельно массаж для шейного отдела. Это снимает гипертонус и улучшает приток крови к мозгу.

Прогулки на свежем воздухе – универсальное средство. Можно ходить пешком на работу и с работы, выезжать на выходных в горы, на природу, в лес.

Из продуктов в рацион нужно добавить бананы, квашеную капусту, виноград, яблоки и брюссельскую капусту. В них содержится янтарная кислота, которая помогает улучшить дыхание тканей, перенос кислорода из крови в клетки и ускоряет обмен веществ.

Кроме того, врач советует высыпаться и чередовать работу и отдых. Для этого нужно научиться после работы не открывать рабочие чаты, не засиживаться допоздна на работе и не работать на выходных без острой необходимости.