Магнітна буря червоного рівня накриває Україну: як уберегтися

Сильна магнітна буря доставить українцям 26 травня чимало клопоту, адже інтенсивність метеоудару зберігатиметься всю першу половину дня, і тільки до вечора очікується зниження впливу на самопочуття людей. Геомагнітному струсу надано "червоний" рівень потужності.

Як розподілиться сила ударів магнітної бурі

Так, 26 травня з ночі й до рання вируватиме буря на 5 з можливих 9 балів, потім з 06:00 по 09:00 в українській столиці фіксується збільшення до 6 балів, після чого - знову повернеться до колишнього значення на 5 балів, і з 18:00 до пізнього вечора - рівень буде 4-й.

Такий вид геомагнітної активності, як буря, виникає при надходженні в околиці Землі збуджених потоків сонячного вітру, які починають взаємодіяти з магнітосферою планети.

Як наслідок, в роботі організму людини можуть відбуватися порушення.

Хто найбільше схильний до негативного впливу магнітних бур

це метеочутливі люди,

ті, хто має хронічні захворювання

літні люди

сердечники,

гіпертоніки та гіпотоніки,

люди з безсонням.

Як впливають геомагнітні бурі на самопочуття

Внаслідок магнітних струсів у людей може виникати головний біль, трапляються напади мігрені, може "скакати" тиск, знову починають турбувати старі травми, відчувається занепад сил, може виникати дратівливість або депресія.

Як мінімізувати вплив магнітної бурі