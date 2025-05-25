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"Лютий треш": Jerry Heil показала жахливі наслідки удару РФ по студії звукозапису її хітів (фото)

Неділя 25 травня 2025 16:35
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"Лютий треш": Jerry Heil показала жахливі наслідки удару РФ по студії звукозапису її хітів (фото) Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Іванна Пашкевич

У ніч на 25 травня росіяни вкотре завдали масованого удару по Україні, і під вогнем опинився Київ. Співачка Jerry Heil показала моторошні наслідки обстрілу - серйозно постраждала будівля, в якій знаходилася студія звукозапису, де вона працювала над своїми піснями.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал виконавиці.

Так, Jerry Heil опублікувала кадри зруйнованого дому у Шевченківському районі Києва після чергової атаки "Герані".

На фото - розтрощена багатоповерхівка, крізь яку пройшла війна.

І це не просто одна з численних будівель, яку знищили російські дрони. Саме тут, у цих стінах, була студія, де співачка записувала свої пісні.

Особливо символічно, що одна з пісень, створених у зруйнованій студії - "All eyes on kids" - викриває воєнні злочини Росії, яка викрадає українських дітей.

&quot;Лютий треш&quot;: Jerry Heil показала жахливі наслідки удару РФ по студії звукозапису її хітів (фото)Jerry Heil показала, як РФ знищили її студію (скріншот)

"Яка к*бзд*, друзі... Це будинок, в якому були записані "На килимі" та "All eyes on kids". Який же лютий треш", - написала співачка.

Нічна масована атака РФ 25 травня: що відомо

У ніч на 25 травня росіяни атакували одразу кілька регіонів України дронами й ракетами. Під прицілом опинилися Київ та область, а також Хмельницький, Житомир, Харків, Тернопіль, Миколаїв, Суми і Конотоп. Є постраждалі й загиблі.

У столиці це вже друга ніч поспіль під звуки вибухів. Цього разу, на щастя, без загиблих.

Але поранень уникнути не вдалося - у Києві постраждали 11 людей, троє з них у лікарні, повідомляє КМВА.

У Голосіївському районі внаслідок атаки зачепило студентський гуртожиток. У Дніпровському уламки збитого дрона пошкодили житловий будинок, поранено одного цивільного.

А в Шевченківському - одразу в двох локаціях зафіксували серйозні руйнування.

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