"Лютый трэш": Jerry Heil показала ужасные последствия удара РФ по студии звукозаписи ее хитов (фото)

В ночь на 25 мая россияне в очередной раз нанесли массированный удар по Украине, и под огнем оказался Киев. Певица Jerry Heil показала жуткие последствия обстрела - серьезно пострадало здание, в котором находилась студия звукозаписи, где она работала над своими песнями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал исполнительницы.

Так, Jerry Heil опубликовала кадры разрушенного дома в Шевченковском районе Киева после очередной атаки "Герани".

На фото - разбитая многоэтажка, сквозь которую прошла война.

И это не просто одно из многочисленных зданий, которое уничтожили российские дроны. Именно здесь, в этих стенах, была студия, где певица записывала свои песни.

Особенно символично, что одна из песен, созданных в разрушенной студии - "All eyes on kids" - разоблачает военные преступления России, которая похищает украинских детей.

Jerry Heil показала, как РФ уничтожили ее студию (скриншот)

"Какая к*бзд*, друзья... Это дом, в котором были записаны "На ковре" и "All eyes on kids". Какой же лютый трэш", - написала певица.

Ночная массированная атака РФ 25 мая: что известно

В ночь на 25 мая россияне атаковали сразу несколько регионов Украины дронами и ракетами. Под прицелом оказались Киев и область, а также Хмельницкий, Житомир, Харьков, Тернополь, Николаев, Сумы и Конотоп. Есть пострадавшие и погибшие.

В столице это уже вторая ночь подряд под звуки взрывов. На этот раз, к счастью, без погибших.

Но ранений избежать не удалось - в Киеве пострадали 11 человек, трое из них в больнице, сообщает КГВА.

В Голосеевском районе в результате атаки задело студенческое общежитие. В Днепровском обломки сбитого дрона повредили жилой дом, ранен один гражданский.

А в Шевченковском - сразу в двух локациях зафиксировали серьезные разрушения.