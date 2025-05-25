Який вигляд має багатоповерхівка на Лук'янівці після атаки на Київ: фоторепортаж

Київ другу ніч поспіль під ворожими атаками. Внаслідок удару в ніч на 25 травня була пошкоджена багатоповерхівка на Лук'янівці.

Як виглядає будинок після атаки ворога - у фоторепортажі РБК-Україна .

Як раніше зазначали в Київській міській військовій адміністрації, у Шевченківському районі столиці в двох локаціях зафіксовані пошкодження внаслідок російської атаки.

У районі Лук'янівки сильно пошкоджений багатоповерховий будинок. На кадрах, які зафіксував кореспондент РБК-Україна, можна побачити, що зовнішні конструкції будинку потрощені, вибиті всі вікна.

Фото: пошкоджена багатоповерхівка на Лук'янівці (Віталій Носач, РБК-Україна)

Внаслідок атаки також були пошкоджені й сусідні з багатоповерхівкою будівлі.

Фото: наслідки атаки на Лук'янівці у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У ДСНС уточнювали, що у Шевченківському районі троє людей зверталися за медичною допомогою. На щастя, обійшлося без жертв.



Пошкодження в інших районах

Також наслідки ворожої атаки зафіксували ще у двох районах Києва. За даними ДСНС, у Голосіївському районі сталася пожежа на фасаді 5-поверхового гуртожитку через розгерметизацію газової труби. На цій локації постраждали четверо осіб, але від госпіталізації відмовились.

КМВА також вказує, що у Голосіївському районі був пошкоджений ще один житловий будинок.

У Дніпровському районі Києва пошкоджено двоповерховий приватний будинок, постраждала жінка.

За даними КМВА, у Києві всього 11 постраждалих, з них троє госпіталізовані. Рятувальники повідомляли про 9 постраждалих.