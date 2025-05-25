ua en ru
Нд, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

7 українських зірок, які народилися в Києві: а ви про них знали?

Неділя 25 травня 2025 08:15
UA EN RU
7 українських зірок, які народилися в Києві: а ви про них знали? Хто з українських зірок має столичне коріння? (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Київ - місто, яке подарувало Україні безліч талановитих особистостей. Ви точно могли не знати, що деякі з них - корінні жителі столиці.

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться добіркою відомих українських зірок, які народилися в столиці та підкорили серця мільйонів.

Олексій Завгородній (POSITIFF)

Український співак, музикант та автор пісень народився у столиці 19 травня 1989 року. Він зростав у творчій родині: батько працював директором театру, а мама була балериною.

Олексій з ранніх років займався танцями, згодом почав вчитися музики, вокалу та акторству в Київські академії мистецтв.

Здобув широке визнання як учасник гуртів "Время и Стекло" з Дорофєєвою та "MOZGI", а нині веде власну сольну кар’єру.

У Позитива підростає донька, яка з’явилася в його другому шлюбі з танцівницею Юлією Сахневич.

7 українських зірок, які народилися в Києві: а ви про них знали?POSITIFF (фото: instagram.com/positiff)

Дмитро Комаров

Відомий журналіст народився 17 червня 1983 року в Києві. Закінчив Національний транспортний університет, де навчався на інженера. Згодом здобув спеціальність у сфері зв'язків із громадськістю в Київському університеті культури та мистецтв.

З юності захоплювався журналістикою і зрештою з нею пов’язав своє життя. Відомий в Україні та світі як фотограф, ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт".

З початком повномасштабного вторгнення також випустив серію документалок про війну, де показав наслідки російського вторгнення. Зокрема він одним з перших побував в деокупованих регіонах Київщини.

7 українських зірок, які народилися в Києві: а ви про них знали?Дмитро Комаров (фото: instagram.com/komarovmir)

Наталія Могилевська

Народилася 2 серпня 1975 року в Києві на Березняках. Навчалася в столичному естрадно-цирковому училищі, а також закінчила КНУКІМ.

Після навчання деякий час працювала акторкою в театрі. Згодом присвятила себе естраді. Її перший альбом “Ла-ла-ла” наприкінці 1990-х розлетівся мільйонами копій.

Відома як українська співачка, продюсерка та телеведуча. Також була зіркою проєкту "Танці з зірками" і здобула звання Народної артистки України.

7 українських зірок, які народилися в Києві: а ви про них знали?Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Тоня Матвієнко

Народилася 12 квітня 1981 року в Києві в сім’ї легендарної співачки Ніни Матвієнко. З дитинства разом з мамою гастролювала і, відповідно, швидко призвичаїлася до сцени.

Свій перший виступ дала в США в 10 років. Закінчила музичну школу-інтернат, а потім КНУКІМ.

Відома участю в шоу "Голос країни", де не лише здобула популярність, а й зустріла майбутнього чоловіка Арсена Мірзояна.

За роки музичної кар’єри змогла домогтися почесного звання Заслужена артистка України. Має старшу доньку Уляну від попередніх стосунків та дочку Ніну від теперішнього чоловіка.

7 українських зірок, які народилися в Києві: а ви про них знали?Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)​​​​​​​

Катерина Осадча

Ще одна киянка, яка народилася 12 вересня 1983 року. З дитинства займалася музикою та танцями, а в 13 років розпочала модельну кар’єру, яку закінчила у 18, і за рік вперше стала мамою.

Закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сьогодні Катерина - одна з найвідоміших українських телеведучих, яка прославилася проєктами "Світське життя", "Голос країни" та іншими.

Одружена з телеведучим Юрієм Горбуновим, з яким виховує двох спільних синів.

З початку повномасштабного вторгнення також допомагає українцям в пошуку зниклих.

7 українських зірок, які народилися в Києві: а ви про них знали?Катерина Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Анастасія Приходько

Українська співачка з’явилася на світ 21 квітня 1987 року в родині театральної критикині.

Закінчила музичне училище ім. Глієра та КНУКіМ. На музичних інструментах вчилася грати ще з дитинства.

Серед інших артисток Анастасія вирізнялася унікальним для естради голосом - контральто.

Спочатку здобула популярність в Росії. Навіть представляла їх на "Євробаченні" з україномовною піснею "Мамо". Після Євромайдану відмовилася від усіх тамтешніх нагород, підтримуючи українців.

Зараз продовжує займатися музикою, а також виховує трьох дітей.

7 українських зірок, які народилися в Києві: а ви про них знали?Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Олена Шоптенко

Відома хореографиня ощасливила столицю своєю появою 24 грудня 1987 року. Вона народилася в родині бізнесмена та медикині, проте пов’язала життя з танцями.

Теж закінчила університет культури. Здобула визнання завдяки перемозі в проєкті "Танці з зірками", де вона підкорювала паркет у парі з Володимиром Зеленським.

Була одружена з Дмитром Дікусаром. Від другого шлюбу з підприємцем Олексієм Івановим виховує сина Олексія.

З 2014 року активно бере участь у благодійних ініціативах на підтримку України та українців.

7 українських зірок, які народилися в Києві: а ви про них знали?Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: сайти Kyivski, Wikipedia.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
NEWS
Який вигляд має багатоповерхівка на Лук'янівці після атаки на Київ: фоторепортаж
Який вигляд має багатоповерхівка на Лук'янівці після атаки на Київ: фоторепортаж