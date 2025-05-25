Кароль, Полякова та інші зірки про ракетний удар на День Києва: "Вони ніколи не переможуть"

Українські зірки привітали з Днем Києва й висловилися про ракетний удар, під яким в ніч на 25 травня опинилася Україна. Вибухи чули як мешканці столиці, так і в інших містах країни.

Що про ракетний удар кажуть відомі артисти та що вони кажуть про День Києва, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Настя Каменських

"З Днем народження, Києве! Місто сили, краси й свободи. Незламний у серці кожного з нас", - написала співачка.

Андре Тан

"Як тебе не любити, Києве мій? З Днем народження, моє улюблене місто! Колись я лише мріяв про тебе, але точно знав, що саме ти станеш моїм домом. Містом, де я зростатиму, творитиму, відкриватиму себе", - зізнався дизайнер.

Він розповів, що мріяв жити в Києві, а коли його бажання стало реальністю - в його житті почався неймовірний період.



"Це місто дало мені крила. Дало мені людей. Дало мені можливості. Києве мій, я безмежно вдячний тобі за все. Люблю тебе щиро. Назавжди твій!" - додав Тан.

Леся Нікітюк

Ведуча розповіла, що ховалася від вибухів на паркінгу. Але через це вона не забула про День Києва і все одно вирішила відсвяткувати цю подію, хоча й ховалася у ванній під час ранкової повітряної тривоги.

Нікітюк висловилася про День Києва (скріншот)

Оля Полякова

"З Днем Києва, незламний! Сьогодні знову вибухи, тривоги, страх. Це жах і біль, які ми не звикнемо сприймати як норму. Але Київ вистоїть. Ми вистоїмо", - написала співачка.

Полякова привітала з Днем Києва (скріншот)

Тіна Кароль

Зірка подякувала силам ППО, адже саме вони збивають ракети й "Шахеди".

"Уклін. Шана. Честь", - написала Тіна.

Stories Кароль (скріншот)

Катерина Усик

Дружина боксера також подякувала силам ППО за захист. Адже, зазначила Катерина, всі герої, хто рятує.

Stories дружини Усика (скріншот)

Олександра Кучеренко

"Якщо на мить уявити Київ людиною… Це був би чоловік із неймовірною внутрішньою силою, добрим серцем та мудрістю років. Який багато чого пережив, але і зараз не втратив здатність посміхатися. Дружній, відкритий, інтелігентний, трохи іронічний. З яким завжди тепло, комфортно, смачно. З яким хочеться бути. Бути разом у будь-яку годину, пору року чи погоду. З яким я можу бути собою та по-справжньому щасливою. З Днем народження, столице мого серця!" - написала ведуча та колишня Дмитра Комарова.

Костянтин Грубич

"Київ залюблює в себе кожного, хто має очі і нормальні органи чуття. Бо так склалася його історія і вдача - бути містом, що випромінює любов і гуманні сенси. Дві ночі поспіль нелюди вбивають українців і намагаються кровʼю і новими руйнуваннями затьмарити День Києва і тим самим поставити нас на коліна", - написав ведучий.

"Сьогодні вночі під звуки вибухів думав: ну як зранку виходити в ефір на позитиві, вітати з Днем Києва, який вже давно став улюбленою подією усіх українців. Вишиванку підготував від видатної майстрині, ще ненадівану ніколи… За вікном обстріли, а я думаю про доречність вишиванки зранку… Все ж таки одягнув, бо на сорочці зашифровано чимало символів-оберегів", - додав він.

Міша Крупін

"Вони ніколи не переможуть. Вони зробили так, що їх ненавидять мільйони дітей, а діти виростають. Паскудна країна терористів", - заявив співак, який нині служить.

Крупін висловився про ракетний удар (скріншот)

Христина Соловій

"Мій Київ повільний та обережний. Мій Київ нестримний і небезпечний. Київ став мені домом. Тільки в Києві можна так закохатися, так творити, любити і жити. Тут всі свої. З твоїм Днем, місто каштанів", - підписала щемливе відео співачка.

Юла Яцечко

Піарниця та дружина Анатолія Анатоліча розмістила фото столиці й ніжно привітала рідне місто.

Дружина Анатоліча привітала з Днем Києва (скріншот)