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Ада Роговцева трогательно поздравила бойцов с Днем защитника Украины

STYLERПерсоны    12.10.2019 - 10:08
Ада Роговцева трогательно поздравила бойцов с Днем защитника Украины
Ада Роговцева поздравила военных с Днем защитника (фото: пресс-служба)

Ада Роговцева присоединилась к поздравлениям воинов ВСУ

Ада Роговцева эмоционально поздравила украинских военных с праздником Дня защитника Украины. Артистка уже не первый год ездит к украинским военным на передовую и убеждена, что все должны брать с них пример.

Легендарная актриса акцентировала на том, что все украинцы должны быть защитниками своей Родины. 82-летняя актриса говорит, что нашим военным как никогда нужно тепло и понимание.

"Они должны почувствовать, что за них молятся. Это основная наша работа, и я благодарна судьбе, что мне Господь дал силы, жить, видеть, чувствовать, любить. Я вас всех очень люблю!" - эмоционально высказалась актриса.

Ада Николаевна попросила украинских военных быть снисходительными и уметь прощать тех, кто зачастую не понимает и не хочет задумываться, что в нашей стране идет война.

"У вас еще впереди тяжелые времена, когда надо вернуться домой и иметь мудрость в том, чтобы прощать тех, кто не знает, что вы видели, через что вы прошли, какой это страх, грязь, кровь, война", - говорит Роговцева.

Ада Роговцева трогательно поздравила бойцов с Днем защитника Украины

Ада Роговцева (фото: president.gov.ua)

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