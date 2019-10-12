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Ада Роговцева зворушливо привітала бійців з Днем захисника України

STYLERПерсони    12.10.2019 - 10:08
Ада Роговцева зворушливо привітала бійців з Днем захисника України
Ада Роговцева привітала військових з Днем захисника (фото: прес-служба)

Ада Роговцева приєдналася до привітань воїнів ЗСУ

Ада Роговцева емоційно привітала українських військових зі святом Дня захисника вітчизни. Артистка вже не перший рік їздить до українських військових на передову і переконана, що всі мають брати з них приклад.

Легендарна актриса акцентувала на тому, що всі українці повинні бути захисниками своєї Батьківщини. 82-річна актриса говорить, що нашим військовим як ніколи потрібно тепло і розуміння.

"Вони повинні відчути, що за них моляться. Це основна наша робота, і я вдячна долі, що мені Господь дав сили, жити, бачити, відчувати, любити. Я вас всіх дуже люблю!" - емоційно висловилася актриса.

Ада Миколаївна попросила українських військових бути поблажливими і вміти прощати тих, хто часто не розуміє і не хоче замислюватися, що в нашій країні йде війна.

"У вас ще попереду важкі часи, коли треба повернутися додому і мати мудрість у тому, щоб прощати тих, хто не знає, що ви бачили, через що ви пройшли, який це страх, бруд, кров, війна", - каже Роговцева.

Ада Роговцева зворушливо привітала бійців з Днем захисника України

Ада Роговцева (фото: president.gov.ua)

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