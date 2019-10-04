День защитника Украины: программа праздника в Киеве

Фото: День защитника Украины (РБК-Украина)

В столице Украины пройдут несколько праздничных мероприятий, посвященных этому дню

День защитника Украины празднуется в нашей стране ежегодно 14 октября. В честь этого знаменательного дня в столице пройдут разные мероприятия на любой вкус. Например, в честь праздника пройдут молебны, выставки, концерты, патриотические мероприятия. Об этом сообщается на сайте КГГА.

1 октября уже открылась фотовыставка 2Украинская воины в зоне АТО / ООС в Национальной библиотеке Украины имени Ярослава Мудрого, которая продлится до 30 октября.

С 7 по 13 октября пройдет патриотическая программа "За Украину, за ее свободу, честь и славу, за народ!" в Национальном музее украинского народного декоративного искусства.

Также в Музее истории города Киева запланирована выставка ко Дню защитника Украины с 10 до 27 октября.

7 октября — книжная выставка и обзор литературы "Щит украинского народа" (Публичная библиотека имени Леси Украинки)

10 октября — выставка литературы "Защитники родной земли" (Публичная библиотека имени Леси Украинки)

10 по 30 октября — выставка "Казацкая слава бессмертна" (из фондов музея) в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

11 октября поздравят ветеранов войны, участников антитеррористической операции, которые находятся на лечении в Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны в Пуще-Водице.

14 октября пройдет городское праздничное мероприятие ко Дню защитника Украины возле здания Киевской мэрии (улица Крещатик, 36).

Также 14 октября с 13:00 до 17:00 будет проходить культурно-художественный проект "Мужественные и несокрушимые" в культурном комплексе "Певческое поле", которое находится в Печерском ландшафтном парке (вход бесплатный).

Вечером 14 октября с 18.00 во Дворце спорта состоится торжественный вечер, посвященный Дню защитника Украины "Они присягнули на мир и свободу!".

Выходные и праздники в октябре: сколько будем отдыхать

В учебных заведениях в течение сентября-октября продолжаются тематические уроки, воспитательные часы, лекции, проекты, конкурсы, квесты, художественные и просветительские мероприятия, конференции, заседания за круглым столом, встречи учащейся молодежи с ветеранами войны, участниками АТО/ООС, экскурсии в музеи, возложение цветов к памятникам.

Также проведут мемориальные мероприятия у памятных мемориальных досок, расположенных на учебных заведениях столицы.