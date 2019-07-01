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Под Львовом змея снова "отправила" женщину в больницу: спасатели обратились к украинцам

STYLERЖизнь    01.07.2019 - 09:52
Под Львовом змея снова "отправила" женщину в больницу: спасатели обратились к украинцам
Фото: коллаж РБК-Украина

Укус змеи зафиксирован в Турковском районе под Львовом

Под Львовом змея укусила женщину, в результате чего пострадавшая попала в Турковскую центральную райбольницу в состоянии средней степени тяжести. Инцидент произошел 30 июня и стал уже вторым подобным случаем за месяц - пару недель назад из-за укуса змеи жительница села Рыков попала в реанимационное отделение. Спасатели ГСЧС призвали украинцев быть осторожными и внимательными.

Отмечается, что в Турковском районе жительница села Верхнее Высоцкое 1980 года рождения пресмыкающееся укусило в область правой стопы. Какая именно была змея - в сообщении ГСЧС не уточняется.

Спасатели во Львовской области просят людей быть бдительными, отправляясь в лес или на природу.

"Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите", - говорится в сообщении.

Не смотря на то, что у змей плохое зрение и слух, своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров.

"Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес лучше надевать высокое, плотное обувь, которое змея не прокусит", - добавили спасатели.

Под Львовом змея снова &quot;отправила&quot; женщину в больницу: спасатели обратились к украинцам

Под Львовом женщину укусила змея (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как сообщалось ранее, недавно и.о. главы Минздрава Уляна Супрун подробно рассказала, что нужно делать, если укусила змея. Также она развеяла несколько распространенных мифов относительно самолечения в подобной ситуации и перечислила действия, которые ни в коем случае нельзя предпринимать. 

Также мы писали о том, что в Одессе девушка обнаружила змею прямо в своей квартире.

Напомним, не так давно в Днепре 18 змей оккупировали ресторан. Владельцам заведения пришлось обратится к помощи спасателей. 

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