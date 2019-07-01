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Під Львовом змія знову "відправила" жінку в лікарню: рятувальники звернулися до українців

STYLERЖиття    01.07.2019 - 09:52
Під Львовом змія знову "відправила" жінку в лікарню: рятувальники звернулися до українців
Фото: колаж РБК-Україна

Укус змії зафіксований у Турківському районі під Львовом

Під Львовом змія вкусила жінку, в результаті чого постраждала потрапила у Турківську центральну райлікарню у стані середнього ступеня важкості. Інцидент стався 30 червня і став вже другим подібним випадком за місяць - пару тижнів тому через укус змії мешканка села Риків потрапила у реанімаційне відділення. Рятувальники ДСНС закликали українців бути обережними і уважними.

Зазначається, що в Турківському районі мешканку села Верхнє Висоцьке 1980 року народження плазун вкусив в область правої стопи. Яка саме була змія - в повідомленні ДСНС не уточнюється.

Рятувальники у Львівській області просять людей бути пильними, вирушаючи в ліс або на природу.

"Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою - не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть", - йдеться в повідомленні.

Не дивлячись на те, що у змій поганий зір та слух, своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

"Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить", - додали рятувальники.

Під Львовом змія знову &quot;відправила&quot; жінку в лікарню: рятувальники звернулися до українців

Під Львовом жінку вкусила змія (ілюстративне фото: pixabay.com)

Як повідомлялося раніше, нещодавно в.о. глави МОЗ Уляна Супрун докладно розповіла, що потрібно робити, якщо вкусила змія. Також вона розвіяла декілька найпоширеніших міфів щодо самолікування в подібній ситуації і перерахувала дії, які в жодному разі не можна робити.

Також ми писали про те, що в Одесі дівчина виявила змію прямо у своїй квартирі.

Нагадаємо, не так давно в Дніпрі 18 змій окупували ресторан. Власникам закладу довелося звернутися по допому до рятувальників.

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