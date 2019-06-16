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Под Львовом женщина попала в больницу из-за укуса змеи

STYLERЖизнь    16.06.2019 - 17:28
Под Львовом женщина попала в больницу из-за укуса змеи
Под Львовом женщину укусила змея (иллюстративное фото: pixabay.com)

Во Львовской области женщину укусила змея и она попала в больницу

Под Львовом жительницу села Рыков укусила змея. Женщину доставили в больницу в реанимационное отделение с диагнозом "укус змеи верхней части левого бедра". Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

По данным медиков, состояние потерпевшей расценивается, как средней тяжести.

ГСЧС предостерегает жителей области быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу. Если вы случайно увидели перед собой змею, то главное не паниковать, не приближаться к ней и не делать никаких резких движений, а спокойно отойти.

Под Львовом женщина попала в больницу из-за укуса змеи

Под Львовом женщину укусила змея (иллюстративное фото: pixabay.com)

У змей плохое зрение и слух, но они очень хорошо улавливают своим телом колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Стоит отметить, что змеи часто обитают в высокой траве, кустах и лесах. Во время похода в лес лучше надевать высокую плотную обувь, которую змея не прокусит.

Напомним, что недавно жительница Одессы обнаружила в своей квартире змею, которая ползала и шипела. Девушке пришлось вызывать специальную службу, которая приехала и забрала змею.

Ранее сообщалось, что в Днепре дикие змеи оккупировали ресторан. Владельцам заведения пришлось обратится к помощи спасателей. На открытой площадке ресторана и рядом с ней было зафиксировано 18 змей. 
 

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