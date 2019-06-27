Что делать, если укусила змея: Супрун предупредила украинцев

Ядовитые змеи в Украине не распространены, но риски серьезно пострадать от укуса все же есть
Уляна Супрун рассказала, что нужно делать, если укусила змея. Также и.о. главы Минздрава развеяла несколько распространенных мифов относительно самолечения в подобной ситуации и перечислила действия, которые ни в коем случае нельзя предпринимать. На своей странице в Facebook она описала, как можно предотвратить атаки змей на человека.
Согласно данным ВОЗ, ежегодно в мире ядовитые змеи кусают около 5,4 миллиона человек, из которых умирает от 81 тысячи до 138 тысяч человек, а втрое больше получают серъезные травмы. В нашей стране эпидемическая ситуация не такая угрожающая, и умереть от укуса змеи практически невозможно, так как у нас не распространены ядовитые виды змей.
В Украине в естественных условиях наиболее распространены гадюка обыкновенная и гадюка степная.
В жару змеи малоподвижны, и случаи укусов происходят, только если человек сам случайно на них наступил.
Иллюстративное фото: Змея (pixabay.com)
По информации Киевского токсикологического центра, ежегодно в весенне-осенний период регистрируют от 5 до 12 случаев укусов ядовитых змей. В большинстве случаев людей кусают гадюки.
Супрун рассказала, что происходит после укуса змеи:
Течение отравления зависит от нескольких обстоятельств: 1) место укуса - наиболее опасны укусы в голову и шею; 2) от температуры воздуха - чем она выше, тем интенсивнее развивается клиника отравления.
Клинические проявления укусов в целом можно разделить на местные и общие.
Местные проявления:
Общие проявления:
Иллюстративное фото: Змея (из открытых источников)
В первые 30-90 минут после укуса начинается мгновенное свертывания крови (гиперкоагуляция) и появление микротромбов. Впоследствии наступает гипокоагуляция и риск кровотечений в желудочно-кишечном тракте или с носа. Период полувыведения яда составляет 6-12 часов.
Из осложнений наиболее опасны гангрена и сепсис. В отдаленном периоде могут наблюдаться шелушение эпителия кожи, атрофия мышц, нарушение контроля работы мышц. Это выглядит как "усыхание".
Руководительница Минздрава перечислила действия, которые нужно предпринимать при укусе змеи:
Необходимо как можно быстрее попасть в больницу и получить профессиональную помощь. Если транспортировка в больницу занимает много времени, стоит предоставить домедицинскую помощь пострадавшему.
Также Супрун рассказала, что ни в коем случае не нужно делать после укуса змеи:
И.о. главы Минздрава рекомендует при походах и отдыхе на природе во избежание нападения змеи и укусов быть бдительными, проверять место привала, не прикасаться руками к непроверенным предметав (змеи часто прячутся в старых пнях, в сене, под камнями или стволами деревьев), а если заметили змею, что лучше не делать резких движений - просто замрите и подождите, пока она отползет).
"Змеи не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности", - отметила Супрун.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
Как сообщалось ранее, в Украине в последнее время были зафиксированы несколько инцидентов с укусами змей. Так, недавно под Львовом жительницу села Рыков змея "отправила" в больницу - медики расценили ее состояние как средней тяжести.
Также мы писали о том, что в Одессе девушка обнаружила змею прямо в своей квартире.
Напомним, не так давно в Днепре 18 змей оккупировали ресторан. Владельцам заведения пришлось обратится к помощи спасателей.