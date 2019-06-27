Что делать, если укусила змея: Супрун предупредила украинцев

Фото: коллаж РБК-Украина

Ядовитые змеи в Украине не распространены, но риски серьезно пострадать от укуса все же есть

Уляна Супрун рассказала, что нужно делать, если укусила змея. Также и.о. главы Минздрава развеяла несколько распространенных мифов относительно самолечения в подобной ситуации и перечислила действия, которые ни в коем случае нельзя предпринимать. На своей странице в Facebook она описала, как можно предотвратить атаки змей на человека.

Согласно данным ВОЗ, ежегодно в мире ядовитые змеи кусают около 5,4 миллиона человек, из которых умирает от 81 тысячи до 138 тысяч человек, а втрое больше получают серъезные травмы. В нашей стране эпидемическая ситуация не такая угрожающая, и умереть от укуса змеи практически невозможно, так как у нас не распространены ядовитые виды змей.

В Украине в естественных условиях наиболее распространены гадюка обыкновенная и гадюка степная.

В жару змеи малоподвижны, и случаи укусов происходят, только если человек сам случайно на них наступил.

Иллюстративное фото: Змея (pixabay.com)

По информации Киевского токсикологического центра, ежегодно в весенне-осенний период регистрируют от 5 до 12 случаев укусов ядовитых змей. В большинстве случаев людей кусают гадюки.

Супрун рассказала, что происходит после укуса змеи:

Яд гадюки имеет геморрагическую действие, то есть действует на сердечнососудистую системы и свертывания крови. Он состоит из виперотоксина и ряда ферментов, разрушающих подкожную соединительную ткань, капилляры и вызывают свертывание крови. В результате сильно падает давление, образуются тромбы, может быть кардиотоксический эффект.

Змеиный яд в организме человека распространяется лимфатической системой или кровотоком. В последнем случае возникает тяжелая интоксикация. Уничтожение яда в организме происходит через желудочно-кишечный тракт, железы внутренней секреции и почки.

Течение отравления зависит от нескольких обстоятельств: 1) место укуса - наиболее опасны укусы в голову и шею; 2) от температуры воздуха - чем она выше, тем интенсивнее развивается клиника отравления.

Клинические проявления укусов в целом можно разделить на местные и общие.

Местные проявления:

наличие следов от зубов гадюки в виде двух пятнышек или похожих на точки кожных дефектов на близком расстоянии друг от друга (часто около 1 см);

отек вокруг укуса, который медленно расширяется;

местная гиперемия и гипертермия;

слабая боль в месте укуса, что при распространении отека может усилиться;

при тяжелом течении отравления наблюдается лимфангит, лимфаденит, множественные кровоизлияния и пузыри, тромбоз вен, выше места укуса;

при этом может возникать геморрагическая пропитки тканей, когда капилляры разрушились, и кровь вышла в межклеточное пространство. Это придает конечности синюшную или аспидно-серую окраску.

Общие проявления:

вялость и беспокойство, появляющееся за короткое время;

бледность кожи, повышенное потоотделение, жажда, изменение привкуса (например, металлический привкус во рту);

тошнота, рвота, субфебрильная температура, боль в животе, может развиваться низкого давления, тяжесть дыхания, высыпания на коже, коллапс;

Иллюстративное фото: Змея (из открытых источников)

В первые 30-90 минут после укуса начинается мгновенное свертывания крови (гиперкоагуляция) и появление микротромбов. Впоследствии наступает гипокоагуляция и риск кровотечений в желудочно-кишечном тракте или с носа. Период полувыведения яда составляет 6-12 часов.

Из осложнений наиболее опасны гангрена и сепсис. В отдаленном периоде могут наблюдаться шелушение эпителия кожи, атрофия мышц, нарушение контроля работы мышц. Это выглядит как "усыхание".

Руководительница Минздрава перечислила действия, которые нужно предпринимать при укусе змеи:

Необходимо как можно быстрее попасть в больницу и получить профессиональную помощь. Если транспортировка в больницу занимает много времени, стоит предоставить домедицинскую помощь пострадавшему.

Нужно сохранять спокойствие и не паниковать;

Переместить человека в удобное положение, чтобы он как можно меньше двигался;

Освободите место укуса от любого сжатия (от обуви, одежды или украшений);

Во время транспортировки желательно зафиксировать конечность в приподнятом положении при помощи шины или подручными средствами;

Место укуса нужно обработать антисептическим раствором. Для этого на рану накладывается циркулярная повязка, которая слегка сдавливает конечность. С помощью нее можно предотвратить загрязнение раны и уменьшить скорость распространения яда по лимфатическим сосудам;

Если у пострадавшего есть тревога - следует успокоить человека или дать успокоительные средства.

Также Супрун рассказала, что ни в коем случае не нужно делать после укуса змеи:

Не пытайтесь обрабатывать рану дополнительно;

Не прижигайте рану и не прикладывайте лед;

Не делайте жгут - это противопоказано из-за многочисленных осложнений при его применении;

Не высасывайте яд - эффективность такой процедуры весьма сомнительна. В частности ограничена во времени - это нужно делать не позднее чем за 5-7 минут с момента укуса. При этом у человека, оказывает подобную помощь не должно быть повреждений (ран, язв) в ротовой полости;

Не употребляйте алкоголь или кофеин;

Не пытайтесь поймать или убить змею. Попробуйте запомнить ее его цвет и форму - это может помочь в лечении.

И.о. главы Минздрава рекомендует при походах и отдыхе на природе во избежание нападения змеи и укусов быть бдительными, проверять место привала, не прикасаться руками к непроверенным предметав (змеи часто прячутся в старых пнях, в сене, под камнями или стволами деревьев), а если заметили змею, что лучше не делать резких движений - просто замрите и подождите, пока она отползет).

"Змеи не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности", - отметила Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщалось ранее, в Украине в последнее время были зафиксированы несколько инцидентов с укусами змей. Так, недавно под Львовом жительницу села Рыков змея "отправила" в больницу - медики расценили ее состояние как средней тяжести.

Также мы писали о том, что в Одессе девушка обнаружила змею прямо в своей квартире.

Напомним, не так давно в Днепре 18 змей оккупировали ресторан. Владельцам заведения пришлось обратится к помощи спасателей.