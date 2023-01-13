Із маріупольської "Азовсталі": у Києві з'явиться унікальний культурний центр! Ось як він виглядатиме

У столиці невдовзі з'явиться новий культурний простір. Унікальну двоповерхову споруду створять із 27 модулів-контейнерів. Після відкриття там представлять свої роботи 25 художників з 10 країн світу.

Першими фото і відео культурного простору поділився в Instagram Слава Балбек, український архітектор та один з ініціаторів проєкту.

Яким буде новий культурний простір

Нову споруду назвали "Модуль тимчасовості". Очікується, що її встановлять на одній із центральних площ Києва уже найближчим часом.

Проєкт буде створено архітектурним бюро Balbek bureau, дизайн-студією Crevv та командою Don't Take Fake.

"Під час розробки "Модуля тимчасовості" ми прагнули вхопити саму суть плинності часу і постійної невизначеності. Для цього ми будуємо виставковий павільйон із мобільних блоків - вантажних контейнерів, які уособлюють постійний рух", - пише Балбек.

Як виглядатиме "Модуль тимчасовості" (фото: Слава Балбек)

Конструкцію виготовили на Чорноморському судноремонтному заводі на замовлення бюро. За задумом розробників, це мав бути багатофункціональний простір з можливістю переміщення.

"Цей проєкт чекав своєї нагоди роками - і от ідеальний момент настав у воєнному Києві 2023 року", - додає архітектор.

Для створення простору використовували метал у різних варіаціях. Для інтер'єру та меблів взяли листову сталь, виготовлену на "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча ще до повномасштабної війни.