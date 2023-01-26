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Во Львове построят жилье для людей, нуждающихся в реабилитации. Вот таким оно будет (фото)

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Львов, Четверг 26 января 2023 22:17
Во Львове построят жилье для людей, нуждающихся в реабилитации. Вот таким оно будет (фото) Так будет выглядеть жилье для людей, которые будут проходить реабилитацию в центре "Незламні" (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Во Львове определились с проектом муниципального жилья, которое построят для людей, которые будут проходить реабилитацию в центре "Незламні". Многоквартирные дома планируют возвести на ул. И. Миколайчука.

Об этом сообщает Львовская областная администрация.

Что известно о проекте

Лучший проект жилья избрало жюри Всеукраинского открытого архитектурного конкурса. В течение трех месяцев участники разрабатывали архитектурные варианты для комплекса жилых домов,

Проектируемые объекты станут муниципальным жильем и частью Национального реабилитационного центра "Незламні" (UNBROKEN). Здесь будут проживать люди, проходящие реабилитацию во Львове.

Во Львове построят жилье для людей, нуждающихся в реабилитации. Вот таким оно будет (фото)Так будет выглядеть муниципальное жилье (визуализация: Drozdov&Partners)

Кроме жилья, в составе комплекса предусмотрено создание центра социальной и профессиональной адаптации и детского центра. Апартаменты также смогут использоваться для решения проблемы жилищного обеспечения социально уязвимых категорий населения.

Во Львове построят жилье для людей, нуждающихся в реабилитации. Вот таким оно будет (фото)Так будет выглядеть муниципальное жилье (визуализация: Drozdov&Partners)

В конкурсе приняло участие 25 команд с опытом проектирования и реализации жилых домов из Киева, Львова, Винницы, Днепра и Черновцов.

Победителем стал проект авторского коллектива Drozdov & Partners из Харькова.

Во Львове построят жилье для людей, нуждающихся в реабилитации. Вот таким оно будет (фото)Так будет выглядеть муниципальное жилье (визуализация: Drozdov&Partners)

Напомним, что проект Национального реабилитационного центра "Незламні" во Львове планирует ежегодно помогать 50 тысяч украинцев.

В центре будут оказывать физическую, психологическую и психо-социальную реабилитацию людям, пострадавшим в результате военной агрессии РФ против Украины. Также будут проводить протезирование и хирургическое вмешательство.

Во Львове построят жилье для людей, нуждающихся в реабилитации. Вот таким оно будет (фото)Так будет выглядеть муниципальное жилье (визуализация: Drozdov&Partners)

Раньше мы делились визуализацией нового ТЦ, который построят на Крещатике.

Просматривайте также фотографии проекта нового культурного пространства, которое должны открыть в столице.

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