На Хрещатику збудують новий ТЦ. Вже відомо, як він виглядатиме (фото)

Реконструйована будівля буде із великої кількості скла і не порушуватиме цілісність історичної архітектури. Автори проєкту уже оприлюднили перші фото.

На Хрещатику планують відкрити новий двоповерховий торговий центр. На першому поверсі облаштують магазини, а на другому - заклад громадського харчування. Новий ТЦ облаштують на місці колись дуже популярного ресторану "Гімалаї".

Про це повідомляє видання "Хмарочос" .

Як виглядатиме новий ТЦ на Хрещатику

У жовтні 2022 року почалася реконструкція закинутої споруди, яка раніше була рестораном "Гімалаї" і розташована за адресою на Хрещатику, 23 б.

Про те, який вигляд матиме нова споруда, розповів головний архітектор проєкту Олександр Кумейко. Його команда відкоригувала вже наявний проєкт реконструкції будівлі, який був розроблений в 2014-2016 роках.

Раніше повідомлялось, що на Хрещатику хочуть звести шестиповерховий ТЦ, але Кумейко спростував цю інформацію.

Ось так виглядатиме новий ТЦ на Хрещатику (візуалізація: "Едельбург архітект")

"У нас є обмеження від Мінкульта - висота не більше 8 метрів. Ми це відобразили в проєкт. Його вже погодили і в департаменті охорони культурної спадщини, і на містобудівній раді департаменту архітектури і містобудування”, - пояснює архітектор.

Розробники проєкту дотримуватимуться наявної історичної архітектури та методу контрасту.

Ось так виглядатиме новий ТЦ на Хрещатику (візуалізація: "Едельбург архітект")

"Наша будівля має два поверхи, навколишні споруди мають більшу поверховість і через абсолютно різну масштабність, ми вирішили працювати на контрасті. В історичній забудові нейтральним рішенням щодо фасадів є використання великої кількості скла, що підтверджує європейська практика. Це рішення дозволяє максимально нейтралізувати будь-який вплив на історичну забудову", - розповів Кумейко.

Тому було прийнято рішення зробити лаконічну форму без використання псевдоісторичних мотивів. Вона дозволяє мати свою виразність, не порушуючи історичну забудову.

Ось так виглядатиме новий ТЦ на Хрещатику (візуалізація: "Едельбург архітект")

За його словами, компанія співпрацюватиме з професійними озеленювачами щодо облаштування ділянки навколо. Це питання обговорюватимуть із представниками міської влади, оскільки ділянка біля будівлі належить місту. Відповідно усі плани щодо благоустрою території перед будівлею узгоджуватимуть із Київзеленбудом.

Ось так виглядатиме новий ТЦ на Хрещатику (візуалізація: "Едельбург архітект")

Нагадаємо, що раніше у мережі уже поширювали попередні варіанти реконструкції будівлі на Хрещатику, 23 б. Візуально вони дуже відрізняються від сьогоднішнього проєкту.

Попередні варіанти реконструкції будівлі на Хрещатику (скриншот)

Для порівняння, додаємо фото, як виглядала ця будівля у 90-ті роки, коли там був популярний ресторан "Гімалаї".

Ось так виглядала споруда у 90-ті роки минулого століття (фото: Хмарочос)