Во Львове врачи спасли жену священника с 90% поражением легких

Во Львове медики помогли женщине с 90% поражением легких (коллаж: РБК-Украина)

Врачи Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова спасли жену священника, у которой легкие были поражены на 90%. Мать шестерых детей была в отделении интенсивной терапии 15 суток и находилась на искусственной вентиляции легких.

Позже ее перевели в терапевтическое отделение. Для ее лечения медики использовали аппарат для искусственной вентиляции легких, подключали систему мониторинга, которая работала круглосуточно и следила за всеми показателями, обеспечивающими жизнедеятельность. Об этом львовская больница сообщила на своей странице в Facebook.

Сейчас пациентке уже не нужен кислород. Она удерживает удовлетворительные показатели сатурации крови и находится на оксигенотерапии.

Во Львове медики помогли женщине с 90% поражением легких (фото: facebook.com/emergencyhospitall)

"Нам это удалось, мы счастливы и вместе со всей страной молимся, чтобы пациентка быстрее вернулась к своим деткам, которые ее ждут дома и встретилась со своей новорожденной дочкой", - рассказали врачи.

В декабре женщину на 7 месяце беременности перевели в отделении интенсивной терапии с тяжелым респираторным дистрессом легких и тромбоэмболией легких.

При этом показатели крови говорили о том, что есть также нарастающая дыхательная недостаточность и кислорода не хватает ни женщине, ни плоду. После этого ей сделали кесарево сечение.

Пользователи сети говорят, что это настоящее чудо.

Бог услышал наши молитвы. Спасибо Господу Богу за его опеку над Катей, и помощь нашим уважаемым врачам правильно и вовремя оказывать помощь больным. Господи защищай их и поддерживай, вы герои, низко склоняю голову перед вашим высоким профессионализмом, а Кате полного выздоровления !!!

Это настоящее чудо Божье, совершенное руками врачей;

Рождественское чудо. Дай Бог здоровья вам и вашим родным. Браво бригаде медиков, вы лучшие;

Это не чудо. Это тяжелый труд врачей. Это их рубцы на сердце, это их нервы, это их здоровье, это их победа! Спасибо. Кланяюсь. Больной скорейшего выздоровления.

Напомним, в Днепре врачи спасли пациентку, у которой было поражено 95% легких.

Ранее врач-пульмонолог заявила, что легкие после тяжело перенесенной инфекции не восстанавливаются никогда.