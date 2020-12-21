В Днепре врачи спасли пациентку, у которой было поражено 95% легких: шансов почти не было

В Днепре врачи спасли женщину с поражением 95% легких (Фото: УНИАН)

В Днепре медики в течении двух недель спасали медсестру из Волновахи, у которой коронавирус поразил 95% легких. Пациентку уже готовят к выписке, хотя шансов у нее выжить было совсем немного.

Медсестра из Волновахи Донецкой области попала в центральную больницу имени Мечникова в очень тяжелом состоянии. Женщина заразилась коронавирусом на работе и на момент перевозки в Днепр у нее было поражено 95% легких, а сатурация упала до 32%. Детали рассказали в издании "Суспільне".

52-летняя женщина работала медсестрой-анестезисткой и заразилась коронавирусом. Когда ее состояние стало ухудшаться, было принято решение перевезти ее в центральную больницу имени Мечникова в Днепр.

У нее диагностировали двухстороннюю пневмонию и поражение 95% легких. Медики две недели боролись за ее жизнь и им удалось "раздышать" ее легкие и улучшить общее состояние пациентки.

"В Волноваху мы отправляли две машины скорой помощи, так как запас кислорода в каждой машине ограничен. На КТ увидели 95% поражения легких. Это катастрофическое поражение. Спасение этой женщины тем ценнее, что она сама участвовала в спасении людей, и со временем снова вернется в строй и продолжит свое благое дело", - рассказал главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

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