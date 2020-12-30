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У Львові лікарі врятували дружину священика з 90% ураженням легень

Львів, Середа 30 грудня 2020 22:05
У Львові лікарі врятували дружину священика з 90% ураженням легень
У Львові медики допомогли жінці з 90% ураженням легень (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Лікарі Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова врятували дружину священника, у якої легені були вражені на 90%. Мати шістьох дітей була у відділенні інтенсивної терапії 15 діб і перебувала на штучній вентиляції легенів.

Пізніше її перевели в терапевтичне відділення. Для її лікування медики використовували апарат для штучної вентиляції легенів, підключали систему моніторингу, яка працювала цілодобово і стежила за усіма показниками, що забезпечують життєдіяльність. Про це львівська лікарня повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Зараз пацієнтці вже не потрібен кисень. Вона утримує задовільні показники сатурації крові і знаходиться на оксигенотерапії.

У Львові лікарі врятували дружину священика з 90% ураженням легень

У Львові медики допомогли жінці з 90% ураженням легень (фото: facebook.com/emergencyhospitall)

"Нам це вдалося, ми щасливі і разом з усією країною молимося, щоб пацієнтка швидше повернулася до своїх діток, які її чекають вдома і зустрілася зі своєю новонародженою дочкою", - розповіли лікарі.

У грудні жінку на 7 місяці вагітності перевели у відділенні інтенсивної терапії з тяжким респіраторним дистресом легенів і тромбоемболією легенів.

При цьому показники крові говорили про те, що є також наростаюча дихальна недостатність і кисню не вистачає ні жінці, ні плоду. Після цього їй зробили кесарів розтин.

Користувачі мережі кажуть, що це справжнє диво.

  • Бог почув наші молитви. Дякую Господу Богу за його опіку над Катериною, і допомогу нашим шановним лікарям правильно і вчасно надавати допомогу хворим. Господи захищай їх і підтримуй, ви герої, низько схиляю голову перед вашим високим професіоналізмом, а Каті повного одужання !!!
  • Це справжнє диво Боже, вчинене руками лікарів;
  • Різдвяне диво. Дай Бог здоров'я вам і вашим рідним. Браво бригаді медиків, ви кращі;
  • Це не диво. Це важка праця лікарів. Це їх рубці на серці, це їх нерви, це їх здоров'я, це їх перемога! Спасибі. Вклоняюся. Хворвй якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, у Дніпрі лікарі врятували пацієнтку, у якій було уражено 95% легень.

Раніше лікар-пульмонолог заявила, що легені після важко перенесеної інфекції не відновлюються ніколи.

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