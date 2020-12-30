У Львові лікарі врятували дружину священика з 90% ураженням легень

У Львові медики допомогли жінці з 90% ураженням легень (колаж: РБК-Україна)

Лікарі Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова врятували дружину священника, у якої легені були вражені на 90%. Мати шістьох дітей була у відділенні інтенсивної терапії 15 діб і перебувала на штучній вентиляції легенів.

Пізніше її перевели в терапевтичне відділення. Для її лікування медики використовували апарат для штучної вентиляції легенів, підключали систему моніторингу, яка працювала цілодобово і стежила за усіма показниками, що забезпечують життєдіяльність. Про це львівська лікарня повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Зараз пацієнтці вже не потрібен кисень. Вона утримує задовільні показники сатурації крові і знаходиться на оксигенотерапії.

У Львові медики допомогли жінці з 90% ураженням легень (фото: facebook.com/emergencyhospitall)

"Нам це вдалося, ми щасливі і разом з усією країною молимося, щоб пацієнтка швидше повернулася до своїх діток, які її чекають вдома і зустрілася зі своєю новонародженою дочкою", - розповіли лікарі.

У грудні жінку на 7 місяці вагітності перевели у відділенні інтенсивної терапії з тяжким респіраторним дистресом легенів і тромбоемболією легенів.

При цьому показники крові говорили про те, що є також наростаюча дихальна недостатність і кисню не вистачає ні жінці, ні плоду. Після цього їй зробили кесарів розтин.

Користувачі мережі кажуть, що це справжнє диво.

Бог почув наші молитви. Дякую Господу Богу за його опіку над Катериною, і допомогу нашим шановним лікарям правильно і вчасно надавати допомогу хворим. Господи захищай їх і підтримуй, ви герої, низько схиляю голову перед вашим високим професіоналізмом, а Каті повного одужання !!!

Це справжнє диво Боже, вчинене руками лікарів;

Різдвяне диво. Дай Бог здоров'я вам і вашим рідним. Браво бригаді медиків, ви кращі;

Це не диво. Це важка праця лікарів. Це їх рубці на серці, це їх нерви, це їх здоров'я, це їх перемога! Спасибі. Вклоняюся. Хворвй якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, у Дніпрі лікарі врятували пацієнтку, у якій було уражено 95% легень.

Раніше лікар-пульмонолог заявила, що легені після важко перенесеної інфекції не відновлюються ніколи.