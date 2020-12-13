Во Львове умер известный украинский философ и культуролог

Умер известный философ и культуролог (иллюстративное фото: pixabay.com)

В ночь с 12 на 13 декабря во Львове скончался известный украинский философ, антрополог, этнолингвист, культуролог и поэт Роман Кись, который работал научным сотрудником Института народоведения НАН Украины.

О его смерти сообщила общественная организация PEN Ukraine на своей странице в Facebook. Ему был 71 год.

Роман Кись Родился во Львове в семье историка, впоследствии профессора Львовского университета. Он был был участником литературной среды 1970-х годов во Львове, объединившийся вокруг Григория Чубая, которая подготовила 2 номера самиздатовского художественного альманаха "Скриня".

Сразу после выхода 1-го номера "Скриня" (1971) его авторы были подвергнуты преследованиям КГБ. В течение 1976-1979 годов Кись жил на Чукотке. Он туда поехал, чтобы изучить быт Чукчей-оленеводов.

Роман Кись (фото: facebook.com/kholeryk)

В период с 1980 по 1981 годы работал в скансене Шевченковского гая, откуда несколько раз его забирали на беседы-допросы в УКГБ. В 1981 году ему инкриминировали злостное хулиганство и посадили на 3 года.

Во времени заключения познакомился с христианами-баптистами, которые с тех пор постоянно оказывали ему существенную поддержку. Второй раз был арестован в 1985 году за отказ отбывать сборы офицеров запаса.

Кись требовал, чтобы его зачислили для участия в сборах рядовым запаса, поскольку обязанности офицера предусматривали атеистическую пропаганду.

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