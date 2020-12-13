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У Львові помер відомий український філософ і культуролог

Львів, Неділя 13 грудня 2020 17:14
У Львові помер відомий український філософ і культуролог
Помер відомий філософ і культуролог (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В ніч з 12 на 13 грудня у Львові помер відомий український філософ, антрополог, етнолінгвіст, культуролог і поет Роман Кісь, який працював науковим співробітником Інституту народознавства НАН України.

Про його смерть повідомила громадська організація PEN Ukraine на своїй сторінці в Facebook. Йому був 71 рік.

Роман Кісь Народився у Львові в родині історика, згодом професора Львівського університету. Він був учасником літературного середовища 1970-х років у Львові, що об'єднався навколо Григорія Чубая, яке підготувало 2 номери самвидавного художнього альманаху "Скриня".

Відразу після виходу 1-го номера "Скриня" (1971) його автори були піддані переслідуванням КДБ. Протягом 1976-1979 років Кісь жив на Чукотці. Він туди поїхав, щоб вивчити побут Чукчів-оленярів.

У Львові помер відомий український філософ і культуролог

Роман Кісь (фото: facebook.com/kholeryk)

У період з 1980 по 1981 роки працював у скансені Шевченківського гаю, звідки кілька разів його забирали на бесіди-допити в УКДБ. У 1981 році йому інкримінували злісне хуліганство і посадили на 3 роки.

Під час ув'язнення познайомився з християнами-баптистами, які з того часу постійно надавали йому істотну підтримку. Вдруге був заарештований у 1985 році за відмову відбувати збори офіцерів запасу.

Кісь вимагав, щоб його зарахували для участі у зборах рядовим запасу, оскільки обов'язки офіцера передбачали атеїстичну пропаганду.

Нагадаємо, помер легендарний футболіст, володар "Золотого м'яча" Паоло Россі.

Раніше від коронавірусу помер відомий український письменник-фантаст Сергій Іванов, який створив культову відеогру S. T. A. L. K. E. R.

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