Умер легендарный футболист: обладатель "Золотого мяча"

Умер легендарный футболист Паоло Росси (Фото: flickr/Salone Internazionale del Libro)

В Италии скончался легендарный футболист, обладатель премии "Золотой мяч" и чемпион мира в 1982 году Паоло Росси. Он был лучшим бомбардиром сборной Италии по футболу.

Паоло Росси было 64 года и по данным издания La Gazetta dello Sport, причиной смерти знаменитого спортсмена стал рак легких.

Итальянский футболист Паоло Росси родился 23 сентября 1956 года в Тоскане, Италия. С 1978 года выступал за "Перуджу", но был дисквалифицирован и попал на несколько месяцев в тюрьму за участие в махинациях, связанных с игрой на тотализаторе. Он выразил готовность сыграть вничью в матче "Перуджи" и "Аввелино" при условии, что забьет два гола.

Темное пятно в его истории не смогло затмить карьеру прекрасного футболиста и после этого он играл за "Ювентус", где составил ударное трио с Мишелем Платини и Збигневом Бонеком. В 1978 году стал обладателем "Серебряного мяча".

В 1982 году он стал лучшим бомбардиром на чемпионате мира и забил 6 голов. В этом же году он был признан лучшим футболистом Европы и получил награду "Золотой мяч" и "Золотые бутсы".

Его имя было включено в список ФИФА 100, а также в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer.

За сборную Италии он сыграл 48 матчей и забил 20 голов. Также он играл за команды: "Ювентус", "Милан", "Верона", "Виченца", "Перуджа", "Комо". В последние годы Паоло Росси работал экспертом на телеканале RAI.

Лучшие голы Паоло Росси

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