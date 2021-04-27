У Львові помер відомий драматург і письменник: заснував "Галичина-фільм"

У Львові помер відомий письменник, драматург, кіносценарист і засновник першої незалежної кіностудії "Галичина-фільм" Василь Босович. Він не дожив лише кілька днів до свого 80-річчя.

Про це повідомила родичка Еля Босович на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні від нас пішла видатна особистість - письменник і драматург, мрійник, великий патріот України, засновник першої в Україні незалежної кіностудії "Галичина-фільм". Мені він був хорошим свекром, який завжди цікавився життєвими та творчими подіями мого життя, моїм дітям прекрасним дідом, вигадливим на різні забави, а чоловікові – кращим батьком. Нехай світла пам'ять про нього живе серед його колег, друзів і рідних, Нехай земля буде пухом для його виснаженого хворобою тіла, і нехай душа знайде вічний мир і спокій серед незвіданих для людей небес", - сказано в повідомленні.

Біографія Василя Босовича

Василь Босович народився 1 травня 1942 року в Івано-Франківську (на той час – Станіславі). Закінчив Львівське вище військово-політичне училище, факультет журналістики, у 1967 році. Після - Львівський поліграфічний інститут ім. Федорова.

Працював редактором і журналістом у місцевих виданнях. У 1989 році заснував першу незалежну кіностудію "Галичина-фільм". Студія займалася зйомками кліпів, телевізійних і анімаційних фільмів. Василь Босович з 1990 року був директор кіностудії, а також художнім керівником.

Він автор таких п'єс і сценаріїв як "Олекса Довбуш", "Князь Данило Галицький", "залізні солдати", заручники", "для домашнього вогню", "Дорогою ціною", "Золотий пил", "Ковчег", "Перед Другим пришестям".

Босович став продюсером двох художніх і майже тридцяти документальних фільмів. У 1995 році став лауреатом Державної премії в галузі драматургії та театрального мистецтва імені Котляревського, а у 2008 році отримав першу премію за сценарій до фільму "Ангел з патефоном" на "Коронації слова".