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Умер известный дизайнер Альбер Эльбаз: работал с Lanvin и Yves Saint Laurent

Новина українською → Франция, Воскресенье 25 апреля 2021 17:23
Умер известный дизайнер Альбер Эльбаз: работал с Lanvin и Yves Saint Laurent Фото: Альбер Эльбаз (instagram.com/alberelbaz8)
Автор: Роман Мирончук

В субботу, 24 апреля, в Париже в возрасте 59 лет скончался известный дизайнер Альбер Эльбаз. Он болел коронавирусной инфекцией и находился в искусственной коме в течение нескольких дней.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Эльбаз родился в Марокко и переехал в Израиль с семьей, когда ему было 10 лет. В возрасте 15 лет у него умер отец, а мать начала работать кассиром, чтобы содержать семью.

Она поощряла сына, который начал рисовать платья еще в детстве, и помогала ему развивать свой талант. После службы в армии он изучал дизайн в инженерно-дизайнерском колледже Шенкар и впоследствии стал самым известным выпускником школы.

Умер известный дизайнер Альбер Эльбаз: работал с Lanvin и Yves Saint Laurent

Альбер Эльбаз (фото: instagram.com/alberelbaz8)

В 1985 году при поддержке матери он уехал в Нью-Йорк, чтобы продолжить свою карьеру в моде.

Эльбаз работал с американским дизайнером Джеффри Бином, с 1996 года был креативным директором Guy Laroche. В 1998 году он возглавил направление прет-а-порте дома Yves Saint Laurent.

В 2001 году он стал креативным директором дома Lanvin. В 2015 году его уволили из Lanvin. Позже Эльбаз основал AZ Factory. Дебютный показ бренда прошел в январе 2021 года.

Напомним, умер выдающийся украинец Владимир Яворивский, который был писателем и политиком.

Ранее умер известный языковед и борец за украинский язык Иван Ющук.

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