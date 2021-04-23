Умер экс-президент Киево-Могилянской академии: очень грустно и больно
В Киеве скончался известный украинский ученый, декан факультета правовых наук, президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Андрей Мелешевич.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook Тимофей Милованов.
"Умер Андрей Мелешевич. Мои сочувствия семье, близким и сообществу Киево-Могилянской академии. Я знал Андрея лично и могу собственноручно оценить его клад в становление Украины через образование и науку. Он был лидером самого лучшего университета в Украине. Я тоже учился в этом университете и для меня эта потеря особенно болезненная", - написал Милованов.
Биография Андрея Мелешевича
Андрей Анатолиевич Мелешевич родился 24 октября 1962 года в Киеве. В 1984 году получил диплом специалиста на юридическом факультете Киевского государственного университета имени Шевченко. Степень магистра получил в Школе гражданства и общественных дел им. Д. Максвелла Сиракузского университета в 1992 году.
В 1998 году получил сертификат по методике и педагогике преподавания в университете, стал доктором философии. В первые годы своей карьеры занимал посты старшего помощника прокурора, прокурора, старшего прокурора следственного управления, помощника и ассистента профессора.
С 2005 года – декан факультета правовых наук в Киево-Могилянской академии, с 2011 – профессор Центра качества по Европейским студиям им. Жана Моне. С 2005 по 2014 – профессор кафедры государственно-правовых наук Факультета правовых наук в Национальном университете "Киево-Могилянской академии". В 2015 году получил звание заслуженного юриста Украины.
В 2014 году Мелешева избрали президентом НаУКМА. На этой должности он проработал пять лет – до 2019 года.
Причины смерти Андрея Мелешевича не сообщаются. Ему было 59 лет.
В сети украинцы оплакивают Мелешевича
На странице НаУКМА в Facebook подтвердили информацию о смерти ученого. Украины в комментариях пишут сои соболезнования семье, родным и всему сообществу университета.
- Светлая и вечная память. Самый лучший руководитель, добрый друг и невероятный Человек. Могилянке, нам всем будет его не хватать. Сочувствие семье.
- Какой ужас, какая потеря. Сочувствие родным и близким. Светлая память господину Андрею.
- Просто слезы на глазах от этого. Царство Небесное. Как внезапно и неожиданно.
- Никогда не бываешь готовым к такой "новости". Печально, очень печально.
- Непоправимая утрата для Могилянки и Украины. Светлая память сильному духом человеку.
- Как же невероятно печально. Светлая память.
- Такая горькая и болезненная новость. Пусть доброе и светлое воспоминание об Андрее Анатолиевиче Мелешевиче останется в сердцах родных, коллег, всех, кто его знал, любил и уважал!
Напомним, ранее мы писали о том, что умер выдающийся писатель и политик Владимир Яворивский.