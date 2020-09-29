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Во Львове автомобиль провалился под асфальт: фото инцидента

Львов, Вторник 29 сентября 2020 20:32
Во Львове автомобиль провалился под асфальт: фото инцидента
Во Львове авто провалилось под асфальт (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Во Львове машина провалилась в яму, которая образовалась под асфальтом

Во вторник, 29 сентября, во Львове прямо на дороге провалился асфальт. В образовавшуюся яму попал автомобиль Volkswagen на иностранной регистрации.

Об этом рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фотографии с места инцидента.

Во Львове автомобиль провалился под асфальт: фото инцидентаВо Львове автомобиль провалился под асфальт: фото инцидента

Во Львове авто провалилось под асфальт (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

В комментариях пользователи сети предположили, что причиной провала стал ремонт, который происходит на улице Пекарская.

  • Ремонты в разгаре, наверно, разрушили сточные дождевые коллекторы на Пекарской возле инфекционной больницы, вода пошла в другом направлении, подмыла грунт, и вот результат;
  • Сочувствую владельцу;
  • Это улица Шимзеров, продолжение Пекарськой по прямой.
  • Там же ремонт идет, очевидно полезло вопреки дорожных знаков на участок ремонта;
  • Ничего удивительного, в Украине еще и не такое может быть.

Напомним, в Костополе Ровенской области женщина в торговом центре с маленьким ребенком провалились в 3-метровый подвал. Во время удара мама не смогла удержать полуторагодовалого сына, мальчик выпал из рук и ударился головой о металлический штырь.

Ранее в центре Киева под асфальт провалилась машина "Водоканала". Задние колеса огромного автомобиля оказались полностью заблокированы.

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