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У Львові автомобіль провалився під асфальт: фото інциденту

Львів, Вівторок 29 вересня 2020 20:32
У Львові автомобіль провалився під асфальт: фото інциденту
У Львові авто провалилося під асфальт (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Львові машина провалилася в яму, яка утворилася під асфальтом

У вівторок, 29 вересня, у Львові прямо на дорозі провалився асфальт. В утворену яму потрапив автомобіль Volkswagen на іноземній реєстрації.

Про це розповів депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook. Він також опублікував фотографії з місця інциденту.

У Львові автомобіль провалився під асфальт: фото інцидентуУ Львові автомобіль провалився під асфальт: фото інциденту

У Львові авто провалилося під асфальт (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

У коментарях користувачі мережі припустили, що причиною провалу став ремонт, який відбувається на вулиці Пекарська.

  • Ремонти в розпалі, напевно, зруйнували дощові стічні колектори на Пекарській біля інфекційної лікарні, вода пішла в іншому напрямку, підмила грунт, і ось результат;
  • Співчуваю власнику;
  • Це вулиця Шімзерів, продовження Пекарськой по прямій.
  • Там же ремонт йде, очевидно полізло всупереч дорожнім знакам на ділянку ремонту;
  • Нічого дивного, в Україні ще й не таке може бути.

Нагадаємо, в Костополі Рівненської області жінка в торговельному центрі з маленькою дитиною провалилися в 3-метровий підвал. Під час удару мама не змогла утримати півторарічного сина, хлопчик випав з рук і вдарився головою об металевий штир.

Раніше в центрі Києва під асфальт провалилася машина "Водоканалу". Задні колеса величезного автомобіля виявилися повністю заблоковані.

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