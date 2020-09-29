У Львові автомобіль провалився під асфальт: фото інциденту

У Львові авто провалилося під асфальт (колаж: РБК-Україна)

У Львові машина провалилася в яму, яка утворилася під асфальтом

У вівторок, 29 вересня, у Львові прямо на дорозі провалився асфальт. В утворену яму потрапив автомобіль Volkswagen на іноземній реєстрації.

Про це розповів депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook. Він також опублікував фотографії з місця інциденту.

У Львові авто провалилося під асфальт (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

У коментарях користувачі мережі припустили, що причиною провалу став ремонт, який відбувається на вулиці Пекарська.

Ремонти в розпалі, напевно, зруйнували дощові стічні колектори на Пекарській біля інфекційної лікарні, вода пішла в іншому напрямку, підмила грунт, і ось результат;

Співчуваю власнику;

Це вулиця Шімзерів, продовження Пекарськой по прямій.

Там же ремонт йде, очевидно полізло всупереч дорожнім знакам на ділянку ремонту;

Нічого дивного, в Україні ще й не таке може бути.

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