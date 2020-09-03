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В центре Киева под асфальт провалилась машина "Водоканала" (фото)

Киев, Четверг 03 сентября 2020 13:15
В центре Киева под асфальт провалилась машина "Водоканала" (фото)
В Киеве машина "Водоканала" провалилась под асфальт (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В центре Киева автомобиль "Водоканала" провалился под асфальт и заблокировал движение

В центре Киева под асфальт провалилась машина коммунального предприятия "Горводоканала". Задние колеса огромного автомобиля оказались полностью заблокированы.

Инцидент произошел в четверг рано утром, 3 сентября, на улице Фроловской в районе Подола. Автомобиль "Водоканала" частично ушел под асфальт и задними колесами намертво застрял в яме. Об этом сообщил с места происшествия корреспондент издания "Страна".

Отмечается, что под асфальт провалилась не вся машина, а только задняя ее часть. На месте происшествия работают спасатели, и с помощью специальной техники проводят операцию по вытягивания многотонного автомобиля из ловушки.

В центре Киева под асфальт провалилась машина &quot;Водоканала&quot; (фото)

В центре Киева автомобиль "Водоканала" провалился под асфальт (Фото: "Страна")

Стоит отметить, что такие инциденты происходят довольно часто. Недавно мы писали о том, что в Одессе автомобиль нырнул в яму, высотой в человеческий рост. Очевидцы рассказали, что машина просто провалилась в огромную воронку, доверху наполненную водой. Людям удалось заснять происшествие на видео.

А также мы рассказывали о том, что возле Белой Церкви в Киевской области фура протаранила автомобиль патрульных полицейских. Как отметили в полиции, водитель грузового автомобиля не заметил на обочине машину патрульных и влетел в нее на бешенной скорости.

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Новости Украины автомобилипроисшествиеасфальт
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