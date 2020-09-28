Под Ровно в ТЦ женщина с маленьким ребенком провалились в 3-метровый подвал

Под Ровно мать с маленьким ребенком провалилась в подвал ТЦ (коллаж: РБК-Украина)

Мать с полуторагодовалым сыном провалились в глубокий подвал

В городе Костополь Ровенской области женщина отправилась в торговый центр, но шопинг чуть не оказался для нее роковым. Дело в том, что мать с полуторагодовалым сыном провалились в подвал глубиной три метра.

Во время удара женщина не смогла удержать ребенка, поэтому мальчик выпал из рук и ударился головой о металлический штырь. Об этом потерпевшая рассказала в интервью ТСН.

Женщина отметила, что в тот день пошла ТЦ за покупками. Она была с коляской и решила оставить ее на первом этаже. Когда вернулась после шопинга, то хотела взять коляску, но вместе с ребенком полетела в низ. Позже оказалось, что это был подвал.

Под Ровно мать с маленьким ребенком провалилась в подвал ТЦ (видео: YouTube)

Мать рассказала, что после инцидента ее сын истекал кровью. При этом в подвале находилась вода и ребенок был полностью мокрый. Адвокат женщины говорит о том, что сейчас администрация ТЦ уже загородила эту дыру, а раньше ее просто накрыли фанерой. При этом никаких ограничительных знаков как не было, так и нет.

Из подвала женщину с ребенком доставали спасатели. Один из спасателей говорит, что дыра была такой глубокой, что пришлось спускать лестницу. Пострадавшим понадобилась госпитализация. У полуторагодовалого мальчика диагностировали травму головы.

Адвокат потерпевших рассказала, что помещение имеет нескольких собственников. Поэтому неясно кто понесет за все ответственность. В полиции говорят, что владелец ТЦ установлен и будет наказан. Ему грозит штраф в 3 400 гривен или ограничение свободы до 3 лет.

Напомним, в киевском ТЦ охранники цинично издеваются над людьми.

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