Во Львове 5-летней девочке провели сложнейшую операцию и вернули способность ходить (видео)

Во Львове детские нейрохирурги провели сложное оперативное вмешательство в спинном мозге ребенка и вернули 5-летней девочке способность свободно ходить.

Так, сейчас девочка проходит реабилитацию. Нейрохирурги отметили, что такое сложное нейрохирургическое вмешательство выполнено впервые.

Отмечается, что девочка Кристина родилась, казалось, здоровым ребенком. Она активно развивалась и в год уже научилась ходить.

Однако через несколько месяцев мышцы в ее ножках начали напрягаться, появилось ощущение крепатуры. К тому же через какое-то время ребенок уже не мог стоять на ногах.

Причина – генетическая болезнь Штрюмпеля.

Девушка несколько лет передвигалась только с коляской-опорой. Также она проходила реабилитацию, однако недуг прогрессировал.

Сейчас Кристинка получила шанс самостоятельно ходить благодаря операции на спинном мозге. Оно называется селективная дорзальная ризотомия.

Как происходит операция

Отмечается, что во время вмешательства нейрохирурги добираются до спинного мозга и частично перерезают чувствительные нервы, идущие к ногам и провоцируют напряжение.

Ранее такие операции выполнялись только за рубежом.

Сейчас напряжение в мышцах ножек маленькой пациентки уменьшилось. Сейчас девочка проходит реабилитацию и хотя без опоры она еще не ходит, но уже может полностью становиться на стопы.

Если положительная динамика будет продолжаться, то совсем скоро она сможет свободно ходить.