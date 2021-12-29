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В Херсоне провели уникальную операцию. Врачи удалили тромб из мозговых артерий

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Херсон, Среда 29 декабря 2021 11:51
В Херсоне провели уникальную операцию. Врачи удалили тромб из мозговых артерий Фото: операция на сердце (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В Херсоне в больнице имени Карабелеша впервые провели операцию по удалению тромба из мозговых артерий. Тромбэкстракцию проводили 63-летней женщине, у которой неожиданно ослабли конечности прямо на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление больницы им. Корабелеша в Facebook.

"В Херсоне впервые была проведена уникальная операция по удалению тромба из мозговых артерий. Врачи овладевают тромбэкстракцией - прогрессивной методикой в ​​лечении ишемического инсульта", - говорится в сообщении.

Такая операция в Херсонской области проводилась впервые.

Как стало известно, тромбэкстракцию проводили 63-летней жительнице Херсона, у которой неожиданно ослабли конечности прямо на улице. Женщина попросила помощи у прохожих, которые и передали ее врачам. В ходе осмотра было установлено, что у пациентки тромбоз правой среднемозговой артерии. Сразу было принято решение об оперативном вмешательстве.

"Современные методы предполагают скорейшее открытие артерии", - рассказал заведующий сосудистой хирургией Евгений Гардубей, отметив при этом, что первый вариант - тромболитическая терапия, которую можно проводить в очень короткое время - максимум 3-4,5 часа, второй - оперативное вмешательство, которое достаточно эффективно и малотравмирующее для пациента.

"Преимущество операции в том, что она может происходить в более поздние сроки - 6-8 или 12 часов. Для спасения херсонки было применено два варианта. Женщине повезло. Если при поступлении в больницу она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, то на операционном столе их функции были восстановлены полностью", - рассказали в больнице.

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