Впервые во Львове медики заморозили сердце, чтобы вылечить пациента (фото)

Во Львове медики заморозили сердце пациента, чтобы спасти ему жизнь. В частности, мужчина болел мерцательной аритмией.

Об этом в Facebook сообщил и. о. генерального директора Первого территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук.

Так, новый вид лечения называется криоабляция. Во время этого в сердце пациента ввели жидкий азот, температура которого составляла минус 60 градусов. Отмечается, что низкая температура "убила" больные участки сердца.

Пациентом, которому впервые во Львове провели такую операцию стал 62-летний мужчина.

Медики говорят, что мерцательная аритмия - главная причина возникновения ишемических инсультов.

Пациент, которому заморозили сердце во Львове (скрин с видео)

"За нее в предсердие идет импульс, который заставляет стенки неконтролируемо сокращаться: 400-500 раз в минуту при норме - 50-60! Риск возникновения тромбов в таком состоянии возрастает в 5 раз, а соответственно в 5 раз выше риск возникновения инсультов", - отметил Олег Самчук.

Врач пояснил, что в Украине с этим недугом вынуждены жить 800 тысяч пациентов. К тому же эта болезнь не лечится медикаментами. В частности, лекарства только разжижают кровь, чтобы минимизировать возникновение тромба.

Во Львове медики впервые заморозили сердце пациента, чтобы его спасти (скрин видео)

"Теперь благодаря криоабляциям у нас появилась возможность замораживать участки предсердия, чтобы они не пропускали в отделы сердца хаотические импульсы. Шансы выздороветь после такого вмешательства - 90%", - говорит медик.

Кроме того, впервые такую операцию провели львовянину, который болел с 2018 года. Мужчина не мог пить кровь, потому что имеет только одну почку. Также перед операцией состояние пациента было крайне тяжелым и ему грозил инсульт.

Врач добавил, что во Львове уже провели уже 3 успешных криоабляции.