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Впервые во Львове медики заморозили сердце, чтобы вылечить пациента (фото)

Новина українською →
Львов, Вторник 14 декабря 2021 16:21
Впервые во Львове медики заморозили сердце, чтобы вылечить пациента (фото) Медики заморозили сердце во Львове (facebook.com.ulyana.samchuk)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове медики заморозили сердце пациента, чтобы спасти ему жизнь. В частности, мужчина болел мерцательной аритмией.

Об этом в Facebook сообщил и. о. генерального директора Первого территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук.

Так, новый вид лечения называется криоабляция. Во время этого в сердце пациента ввели жидкий азот, температура которого составляла минус 60 градусов. Отмечается, что низкая температура "убила" больные участки сердца.

Пациентом, которому впервые во Львове провели такую операцию стал 62-летний мужчина.

Медики говорят, что мерцательная аритмия - главная причина возникновения ишемических инсультов.

Впервые во Львове медики заморозили сердце, чтобы вылечить пациента (фото)Пациент, которому заморозили сердце во Львове (скрин с видео)

"За нее в предсердие идет импульс, который заставляет стенки неконтролируемо сокращаться: 400-500 раз в минуту при норме - 50-60! Риск возникновения тромбов в таком состоянии возрастает в 5 раз, а соответственно в 5 раз выше риск возникновения инсультов", - отметил Олег Самчук.

Врач пояснил, что в Украине с этим недугом вынуждены жить 800 тысяч пациентов. К тому же эта болезнь не лечится медикаментами. В частности, лекарства только разжижают кровь, чтобы минимизировать возникновение тромба.

Впервые во Львове медики заморозили сердце, чтобы вылечить пациента (фото)Впервые во Львове медики заморозили сердце, чтобы вылечить пациента (фото)

Во Львове медики впервые заморозили сердце пациента, чтобы его спасти (скрин видео)

"Теперь благодаря криоабляциям у нас появилась возможность замораживать участки предсердия, чтобы они не пропускали в отделы сердца хаотические импульсы. Шансы выздороветь после такого вмешательства - 90%", - говорит медик.

Кроме того, впервые такую операцию провели львовянину, который болел с 2018 года. Мужчина не мог пить кровь, потому что имеет только одну почку. Также перед операцией состояние пациента было крайне тяжелым и ему грозил инсульт.

Врач добавил, что во Львове уже провели уже 3 успешных криоабляции.

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