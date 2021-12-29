У Львові 5-річній дівчинці провели надскладну операцію та повернули здатність ходити (відео)

У Львові дитячі нейрохірурги провели складне оперативне втручання у спинному мозку дитини та повернули 5-річній дівчинці здатність вільно ходити.

Так, зараз дівчинка проходить реабілітацію. Нейрохірурги зазначили, що таке складне нейрохірургічне втручання виконане вперше.

Зазначається, що дівчинка Христина народилася, здавалося, здоровою дитиною. Вона активно розвивалася й у рік вже навчилася ходити.

Однак за кілька місяців м'язи в її ніжках почали напружуватися, з'явилося відчуття крепатури. До того ж за якийсь час дитина вже не могла стояти на ногах.

Причина – генетична хвороба Штрюмпеля.

Дівчина кілька років пересувалася тільки з візочком-опорою. Також вона проходила реабілітацію, однак недуга прогресувала.

Зараз Христинка отримала шанс самостійно ходити завдяки операції на спинному мозку. Воно називається селективна дорзальна різотомія.

Як відбувається операція

Зазначається, що під час втручання нейрохірурги дістаються до спинного мозку і частково перерізають чутливі нерви, що йдуть до ніг і провокують напругу.

Раніше такі операції виконувалися лише за кордоном.

Зараз напруга у м'язах ніжок маленької пацієнтки зменшилася. Наразі дівчинка проходить реабілітацію і хоча без опори вона ще не ходить, але уже може повністю ставати на стопи.

Якщо позитивна динаміка буде продовжуватися, то зовсім скоро вона зможе вільно ходити.