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Львов засыпало снегом 6 апреля: погода окончательно сошла с ума

Новина українською → Львов, Вторник 06 апреля 2021 18:02
Львов засыпало снегом 6 апреля: погода окончательно сошла с ума Львов засыпало снегом 6 апреля (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода во Львове во вторник, 6 апреля, сделала крутой вираж и с самого утра город начало засыпать снегом. Периодически он переходит в мокрый снег с дождем, а временами в воздухе парят белые хлопья.

Фото и видео апрельского снега начали публиковать в социальных сетях.

Львов начало засыпать апрельским снегом во вторник утром, 6 апреля. В городе ситуация с погодой неприятная, но не катастрофическая. Снег быстро тает, так как температура колеблется в пределах от 0 до +2 градусов.

А вот на трассах ситуация намного сложнее. Там температура немного ниже и это создает дополнительные трудности для водителей крупногабаритных автомобилей – гололедица и налипание мокрого снега.

Как сообщил депутат львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook, в сторону перевала на трассе Киев-Чоп собралось довольного много фур. Утром дорогу почистили и немного подсыпали, но к ближе к полудню снова образовался затор.

Львов засыпало снегом 6 апреля: погода окончательно сошла с ума

Львовскую область засыпало снегом 6 апреля

Тем временем, в городе снегом присыпало деревья и крыши домов, а вот на тротуаре и дорогах образовались грязные лужи и каша. Трудности с передвижением могут быть вечером, так как синоптики прогнозируют похолодание до -3 градусов, а значит вероятна гололедица.

Львов и область засыпало снегом 6 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что Карпаты и Закарпатье засыпало снегом в начале апреля.

А также мы рассказывали о том, что объявлено штормовое предупреждение в других городах Украины.

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