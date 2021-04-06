Украину в апреле засыпает снегом: в какие регионы вернулась зима (фото)

Закарпатье 6 апреля засыпало снегом. На западную Украину вернулась зима, несмотря на то, что сейчас апрель. Ледяных осадков оказалось так много, что снегоуборочной технике пришлось выйти на дороги.

Об этом сообщается на Facebook-странице Службы автомобильных дорог в Закарпатской области.

Отмечается, что утром для расчистки дорог вышло восемь единиц техники, еще пять в дежурном режиме. Благодаря им дороги общенационального значения расчистили.

Больше всего снега насыпало на Ужоцком перевале, это трасса Н-13 Львов-Самбор-Ужгород.

Закарпатье засыпало снегом

Местный сайт snig.info, который передает данные с камер установленных на горнолыжных курортов в реальном времени, сообщает, что обильный снег лежит на курортах Плай, Тростян, Захар Беркут.