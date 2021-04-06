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В Украине объявлено штормовое предупреждение: стало известно, где ухудшится погода

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 11:26
В Украине объявлено штормовое предупреждение: стало известно, где ухудшится погода Коллаж РБК-Украина: 6 апреля объявлено штормовое предупреждение
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 6 апреля, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Ухудшение погодных условий ожидается днем в центральных, восточных и южных регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Скорость порывов достигнет 15-20 м/с. Поэтому в данных областях введен первый уровень опасности - желтый.

В Украине объявлено штормовое предупреждение: стало известно, где ухудшится погода

Погодная карта 6 апреля (скриншот)

Напомним, синоптики рассказали, когда в Украину вернется хорошая погода. При этом в ближайшие дни во многих областях будет резкое похолодание, мокрый снег и проливные дожди.

Но холодный циклон быстро покинет территорию нашей страны и синоптики отметили, что в пятницу, 9 апреля, уже начнет теплеть и прекратятся дожди. А в субботу уже существенно потеплеет почти во всех областях.

Днем температура воздуха поднимется до +11…+13 градусов, местами даже до +16 градусов. А вот ночью в некоторых областях будут еще заморозки до -2.

Мы также писали о том, что в Черновицкой области жители села Редковцы сняли на видео смерч, который пронесся прямо по дороге, а потом повернул в сторону. Местные жители увидели смерч днем, когда ехали на машине.

Синоптики отметили, что смерчи на Буковине стали появляться из-за изменения климата. С 1990 года в регионе наблюдается повышение температуры.

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