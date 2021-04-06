Львів засипало снігом 6 квітня: погода остаточно зійшла з розуму
Погода у Львові у вівторок, 6 квітня, зробила крутий віраж і з самого ранку місто почало засипати снігом. Періодично він переходить у мокрий сніг з дощем, а часом у повітрі літають білі пластівці.
Фото і відео квітневого снігу почали публікувати в соціальних мережах.
Львів почало засипати квітневим снігом у вівторок вранці, 6 квітня. У місті ситуація з погодою неприємна, але не катастрофічна. Сніг швидко тане, оскільки температура коливається в межах від 0 до +2 градусів.
А ось на трасах ситуація набагато складніше. Там температура трохи нижче і це створює додаткові труднощі для водіїв великогабаритних автомобілів – ожеледиця і налипання мокрого снігу.
Як повідомив депутат львівської міської ради Ігор Зінкевич Facebook, в сторону перевалу на трасі Київ-Чоп зібралося досить багато фур. Вранці дорогу почистили та трохи підсипали, але ближче до полудня знову утворився затор.
Львівську область засипало снігом 6 квітня
Тим часом у місті снігом присипало дерева і дахи будинків, а ось на тротуарі та дорогах утворилися брудні калюжі та каша. Труднощі з пересуванням можуть бути ввечері, через те, що синоптики прогнозують похолодання до -3 градусів, а значить імовірна ожеледиця.
Львів і область засипало снігом 6 квітня
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Карпати та Закарпаття засипало снігом на початку квітня.
А також ми розповідали про те, що оголошено штормове попередження в інших містах України.