Львенка, которого держали в ресторане на Прикарпатье, отправят на реабилитацию в Африку

Коллаж РБК-Украина: львенка выкупили у ресторана и отправят на реабилитацию в Африку

Маленького льва, который ранее жил в одном из ресторанов на Прикарпатье, неравнодушные выкупили и забрали в Харьков. В местном экопарке он пробудет до конца года, а затем животное отправят в Африку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Спикер харьковского экопарка Алексей Костюченко заявил, что в данное время ведутся переговоры о том, чтобы передать 4-месячного львенка Симбу в Южную Африку. Там его должны поместить в какой-то крупный реабилитационный центр, где имеются большие территории для животных. Львенок Симба (скриншот с видео) В таких центрах молодые звери постепенно отвыкают от человека и привыкают к жизни в группах. Хозяева ресторана на Прикарпатье держали львенка, чтобы он развлекал посетителей заведения. В Харькове в экопарке с ним гуляют регулярно. Он привык уже к этому, и всегда ждет момента начала прогулки. Маленького льва отправят на реабилитацию в Африку (видео: YouTube)