Львенка, которого держали в ресторане на Прикарпатье, отправят на реабилитацию в Африку
Маленького льва, который ранее жил в одном из ресторанов на Прикарпатье, неравнодушные выкупили и забрали в Харьков. В местном экопарке он пробудет до конца года, а затем животное отправят в Африку.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Спикер харьковского экопарка Алексей Костюченко заявил, что в данное время ведутся переговоры о том, чтобы передать 4-месячного львенка Симбу в Южную Африку.
Там его должны поместить в какой-то крупный реабилитационный центр, где имеются большие территории для животных.
Львенок Симба (скриншот с видео)
В таких центрах молодые звери постепенно отвыкают от человека и привыкают к жизни в группах.
Хозяева ресторана на Прикарпатье держали львенка, чтобы он развлекал посетителей заведения.
В Харькове в экопарке с ним гуляют регулярно. Он привык уже к этому, и всегда ждет момента начала прогулки.
Маленького льва отправят на реабилитацию в Африку (видео: YouTube)
Напомним, крошки панды-близнецы встретились после разлуки и стали звездами сети. Произошло это в Берлинском зоопарке. При встрече животные обнюхивают друг друга и трутся шерстками.
Мы также писали о том, что на одной из улиц Киева заметили экзотическое животное. Крокодил просто лежал в листьях и не двигался. При этом было непонятно, впал ли он в анабиоз или он умер.
Отметим, что крокодил сам себя закапывает и впадает в спячку. Он месяцами может быть под землей.